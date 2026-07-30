Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Hüseyin Başaran da var - Son Dakika
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Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Hüseyin Başaran da var

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Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Hüseyin Başaran da var

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4’üncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüphelilerden aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbaplar Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere 4 ana başlık altında inceleme yürütüldü. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde düzenlenen 4’üncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

KONUT VE KONTEYNER ALIMLARI İNCELENDİ

Soruşturmada, Ahbap Derneği’nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda Ayhan D., Nejdet K., Murat Y., Ayhan Ç. ile derneğin satın alma müdürü Deniz Ş. hakkında işlem başlatıldı.

Haluk Levent'in Hüseyin Başaran'a özel konser verdiği görüntüler çıkmıştı.

TAŞINMAZ DEVİRLERİ VE ÇEKLER İNCELEMEYE ALINDI

Diğer yandan soruşturma kapsamında bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya’ya çok sayıda taşınmaz devredildiği tespit edildi. Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Hüseyin Başaran., Recep D., Emre S., Faruk K. ve Orhan İ. hakkında işlem başlatıldı. Dernek tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de incelenirken, çekleri devraldığı belirlenen Sibel K. ile Muhammed Ali Y. hakkında da işlem yapıldı.

HALUK LEVENT İLE MALİ İLİŞKİLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında ayrıca Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali D. hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Pazartesi günü gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hüseyin Başaran, Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Hüseyin Başaran da var - Son Dakika

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