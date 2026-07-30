Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün partisini kapatma kararı aldığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu makamında ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün partisini kapatma kararı aldığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu makamında ziyaret etti.

DABUTOĞLU, BABACAN'I MAKAMINDA AĞIRLADI

Partisini kapatma kararı alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezine geldi. Parti çalışanları tarafından kapıda karşılanan Davutoğlu, çalışanlarla tokalaştı. Çalışanlara "Siz daha gıgitmediniz mi" diyen Davutoğlu'na parti çalışanları "Siz buradayken biz de buradayız efendim" yanıtını verdi.

Ahmet Davutoğlu'nun parti binasıa gelmesinden çok kısa bir süre sonra Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Gelecek Partisi genel merkezine geldi. İki lider ve heyetleri yaklaşıl bir saat görüştükten sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Balanı Ali Babacan'ı aracına kadar uğurladı.

DİPLOMASİ VE AKADEMİYE GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Gelecek Partisi’nin kapatılmasıyla birlikte aktif iç siyasetin tamamen dışında kalacak olan Ahmet Davutoğlu’nun yeni rotası da netleşti:

Uluslararası Alan: Eski Başbakanlık sıfatı ve diplomatik tecrübelerinden faydalanarak yurt dışında küresel ölçekli çalışmalar yürütecek.

Akademi ve Strateji: Siyasi kulislerde, Davutoğlu'nun bundan sonraki süreçte akademisyenlik, uluslararası diplomasi ve küresel strateji merkezleri odaklı faaliyetlere ağırlık vereceği konuşuluyor.

MİLLETVEKİLLERİNİN DURUMU NE OLACAK?

Gelecek Partisi’nin siyasi hayatına son vermesinin ardından TBMM’deki milletvekillerinin izleyeceği yol haritasını Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ açıkladı.

Özdağ; milletvekillerinin İYİ Parti veya Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, herhangi bir partiye katılmayacaklarını ve görevlerine bağımsız milletvekili statüsünde devam edeceklerini bildirdi.

YENİ YOL GRUBU ÇATISI ALTINDA DEVAM EDECEKLER

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin bir araya gelerek oluşturduğu Yeni Yol Grubu, TBMM’deki grup faaliyetlerini sürdürecek. Gelecek Partisi kontenjanından grupta yer alan 4 isim, bağımsız milletvekili olarak Yeni Yol Grubu çatısı altında görev yapmaya devam edecek.

Grupta bağımsız olarak görev yapacak isimler:

  • Sema Silkin Ün (Denizli)
  • Selçuk Özdağ (Muğla)
  • Kani Torun (Bursa)
  • Mustafa Bilici (İzmir)
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika

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