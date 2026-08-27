Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik'in lüks marka saat paylaşımı tartışmalara neden oldu. Tepkilerin ardından paylaşımını kaldıran Çelik, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

LÜKS SAATİ "TEŞEKKÜR EDERİM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Mahmut Mert Çelik, lüks marka bir saatin fotoğrafını hesabından paylaşarak, "Kıymetli ağabeyim Mehmet Kalyoncu'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından hediyeyi veren kişinin Kalyon Holding yöneticisi Mehmet Kalyoncu olduğu iddia edilirken, saatin fiyatı da tartışma konusu oldu.

İSTİFA AÇIKLAMASI GELDİ

Paylaşımı silip, ardından bir açıklama yapan AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"İSİM BENZERLİĞİ"

"Bugün sosyal medyada gündem olan paylaşımım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İsim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılmaya sebep olan kişi, İzmir'de iç mimar olarak projelerini yürüttüğüm müteahhit Mehmet Kalyoncu'dur.

Tüm bu gerçeklere rağmen, eksik ifademden kaynaklanan bu durumun partime ve inandığım davaya zarar verdiğini üzülerek görüyorum. Bu sebeple, yürütmekte olduğum görevimden affımı talep ediyorum.

İstemeden de olsa böyle bir yanlış anlaşılmaya mahal verdiğim ve kamuoyunu meşgul ettiğim için herkesten özür ve helallik dilerim. AK Parti aileme canla başla hizmet etmeye devam edeceğim."