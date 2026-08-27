Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti - Son Dakika
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Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti

Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
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AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik'in yaptığı lüks marka saat paylaşımı tepki çekti. Paylaşımını kaldırıp görevinden istifa ettiğini açıklayan Çelik, ayrıca hediyeyi veren kişinin Kalyon Holding yöneticisi Mehmet Kalyoncu olmadığını belirtti.

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik'in lüks marka saat paylaşımı tartışmalara neden oldu. Tepkilerin ardından paylaşımını kaldıran Çelik, görevinden istifa ettiğini açıkladı. 

LÜKS SAATİ "TEŞEKKÜR EDERİM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Mahmut Mert Çelik, lüks marka bir saatin fotoğrafını hesabından paylaşarak, "Kıymetli ağabeyim Mehmet Kalyoncu'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından hediyeyi veren kişinin Kalyon Holding yöneticisi Mehmet Kalyoncu olduğu iddia edilirken, saatin fiyatı da tartışma konusu oldu.

Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti

İSTİFA AÇIKLAMASI GELDİ

Paylaşımı silip, ardından bir açıklama yapan AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"İSİM BENZERLİĞİ"

"Bugün sosyal medyada gündem olan paylaşımım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İsim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılmaya sebep olan kişi, İzmir'de iç mimar olarak projelerini yürüttüğüm müteahhit Mehmet Kalyoncu'dur.

Tüm bu gerçeklere rağmen, eksik ifademden kaynaklanan bu durumun partime ve inandığım davaya zarar verdiğini üzülerek görüyorum. Bu sebeple, yürütmekte olduğum görevimden affımı talep ediyorum.

İstemeden de olsa böyle bir yanlış anlaşılmaya mahal verdiğim ve kamuoyunu meşgul ettiğim için herkesten özür ve helallik dilerim. AK Parti aileme canla başla hizmet etmeye devam edeceğim."

Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti

Mehmet Kalyoncu, AK Parti, Gençlik, Denizli, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika AK Parti Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Gözlere de sürme çekmiş mümin akp li 9 2 Yanıtla
  • Yılmaz Dinç Yılmaz Dinç:
    Neye karşılik? Bu ruşvet değilde ne? 9 1 Yanıtla
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    sırdan vatandaş 400 tl havale yapacak olsa detaylı açıklama vs. İlahi adalet tececli edecek elbet.... 7 0
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    sayın savclarımız neden harakeyte gecmiyor bir ifade almak çok mu zor....mualet olsa gece yarısı oparasyıon düzenlenir... ALLAH cc hz havale ediyoruz tez zamanda herkese layıknını yaşatsın Amin 6 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sizde Böyle yaparsanız suçladığınız kesimlerinden ne farkımız kalır en azından yaptığın doğru bir davranış olmadığını kabul Edip görevinden affını istemişsin 5 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Yani Hersey duzeldi kit landi mi affini istedi diye. ceza yok demi ? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti - Son Dakika
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