Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia! Sırtında sopa kırmış

Adana'da tutuklanan Alparslan Kuytul'un, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamedeki gizli tanık beyanlarına göre, kendisinden habersiz ceza veren bir örgüt üyesinin sırtında sopa kırdığı iddia edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

AZMETTİRME SUÇLAMASIYLA YARGILANIYOR

Kuytul, 2021 yılında iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında da kaçıran kişileri azmettirdiği öne sürülerek yargılanmaya başlanmıştı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Kuytul ile ilgili gizli tanık ifadeleri olduğu ortaya çıktı. Gizli tanık ifadelerinde yapılanma içerisinde olduğu öne sürülen "cezalandırma" yöntemlerine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Beyanlarda, yapılanma içerisinde bazı kişilerin cezalandırılmasının liderin bilgisi veya izni dahilinde gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Tanık, herhangi bir kişinin liderden habersiz ödüllendirme ya da cezalandırma yapamadığını iddia etti.

KENDİSİNDEN HABERSİZ "CEZA" VEREN MÜRİTLERİNİ DÖVÜYORMUŞ

Gizli tanık ifadelerinden birinde, çarşıda kasetçilik yaptığı belirtilen kişinin bir kadına cep telefonundan mesaj göndermesinin ardından yapılanmanın önde gelen bazı isimlerinin kendi aralarında istişare ederek bu kişiyi dövdüğü öne sürüldü. Tanık, olayı öğrenen Kuytul'un, "Benden habersiz neden böyle bir iş yaptınız" diyerek kararı alan kişileri dövdüğünü söyledi.

"SIRTINDA SOPA KIRDI"

Tanık, olay sırasında bazı kişilerin yapılanmadan ayrıldığını, H.K. isimli kişinin ise ayrılmayarak itaat ettiğini ve dayak yediğini öne sürdü. Tanığın beyanında, Kuytul'un H.K.'nin üzerinde sopa kırdığı iddiası da yer aldı.

DAYAK YİYEN MÜRİDİN İFADESİ İDDİAYI DOĞRULADI

Gizli tanığın ifadesinde adı geçen ve darp edildiği belirtilen H.K.'nin de müdafii huzurunda alınan ifadesinde benzer iddialarda bulunduğu belirtildi. H.K., kendisine yöneltilen sorular üzerine, yeğenine sarkıntılık ettiği belirtilen bir kişiyi uyarmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte gittiklerini, bu durumun Alparslan Kuytul tarafından öğrenildiğini anlattı.

H.K., vakıf merkezinde Kuytul'un kendisine sopa verdiğini ve birlikte gittiği arkadaşını dövmesini istediğini, kendisinin ise "sormaya gerek olmadığını" söylemesi üzerine Kuytul tarafından elindeki sopayla darp edildiğini öne sürdü. H.K.'nin olay nedeniyle şikayetçi olmadığı belirtildi.