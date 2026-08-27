Mansur Yavaş’tan CHP’ye ters köşe! “Kalacak” açıklamasını yalanladı - Son Dakika
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Mansur Yavaş’tan CHP’ye ters köşe! “Kalacak” açıklamasını yalanladı

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş cephesinden, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın Yavaş'ın siyasi geleceğine yönelik "CHP çatısı altında kalacak" şeklindeki açıklamalarına kesin bir dille yalanlama geldi. ABB'den yapılan resmi açıklamada, ikili arasında böyle bir görüşmenin asla gerçekleşmediği vurgulanırken, Yavaş'ın asıl gündeminin belediye meclisine yönelik olası operasyonlar ve Ankara'ya hizmet olduğu belirtildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın Mansur Yavaş’ın “CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söylediği” yönündeki açıklamasına ABB’den yanıt geldi.

CHP SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde basına açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş ile aralarındaki iletişimin son derece güçlü olduğunu ve genel merkez ile herhangi bir soğukluk yaşanmadığını belirtmişti. Sarı'nın siyasi kulisleri hareketlendiren asıl cümlesi ise, Mansur Yavaş ile görüştüklerini iddia ederek sarf ettiği "Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi" ifadeleri olmuştu.

ABB'DEN NET DÜZELTME: BİZZAT KENDİ AĞZINDAN DUYARSINIZ

Sarı'nın bu iddialı çıkışının hemen ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapılarak söz konusu iddialar yalanlandı. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla paylaşıldığı belirtilen metinde, Mansur Yavaş ile Müslim Sarı arasında Yavaş'ın siyasi geleceğine veya alacağı herhangi bir siyasi karara ilişkin hiçbir görüşme yapılmadığının altı çizildi. Açıklamada, Yavaş'ın daha önce de dile getirdiği "Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız" duruşunun bugün de geçerli olduğu hatırlatılarak, Yavaş'ın kendi ağzından çıkmayan hiçbir sözün onun adına alınmış bir karar gibi yansıtılmaması gerektiği vurguladı.

YAVAŞ'IN ÖNCELİĞİ "MECLİS DENGELERİ VE OPERASYON İDDİALARI"

ABB'nin açıklamasında yer alan en dikkat çekici bölüm ise Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yönelik vurgular oldu. Önümüzdeki günlerde mecliste boşalan görevler için kritik seçimlerin yapılacağı hatırlatılırken, birtakım çevrelerce belediye yönetiminin AK Parti'ye geçmesi için meclis dengelerini değiştirmeye yönelik "operasyon" iddialarının dillendirildiği bir süreçte, Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışma konusu yapılmasının doğru bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada Yavaş'ın şu aşamadaki tek önceliğinin, Ankara'ya hizmetlerin kesintisiz sürmesi ve meclis içinde birlik ve beraberliğin korunması olduğu belirtildi.

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Son Dakika Siyaset Mansur Yavaş’tan CHP’ye ters köşe! “Kalacak” açıklamasını yalanladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    rüzgarın yönünü bekliyor ayçiçeği 2 0 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    boş 0 0 Yanıtla
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