Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300\'e yükseldi

Belçika'da yumurta tüketen yüzlerce kişinin rahatsızlanması üzerine gıda güvenliği alarmı verildi. Ülkedeki çeşitli zincir marketlerde satılan bazı yumurtalarda salmonella tespit edilirken, söz konusu ürünlerin tüketilmesiyle bağlantılı olarak en az 300 kişinin hastalandığı belirtildi.

Hastalarda ağırlıklı olarak ateş, karın ağrısı, kusma ve ishal gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

YUMURTALAR 10 AĞUSTOS'TA SATIŞTAN ÇEKİLDİ

Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (AFSCA), riskli yumurtaların 10 Ağustos'ta satıştan çekilmesini istediğini açıkladı.

Ancak yumurtaların yaklaşık 4 haftalık raf ömrüne sahip olması nedeniyle daha önce satın alınan ürünlerin halen tüketicilerin evlerinde bulunabileceğine dikkat çekildi.

Uyarının tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle yeterince fark edilmediği, ayrıca bazı marketlerde söz konusu ürünlerin satışının bir süre daha devam ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

KAYNAĞI LABORATUVAR TESTLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Vakaların kaynağının belirlenmesi amacıyla yapılan laboratuvar incelemelerinde önemli bir bulguya ulaşıldı.

Hastalardan alınan örneklerde tespit edilen salmonella ile Anvers eyaletindeki Geel kentinde faaliyet gösteren yumurta üretim tesisinde belirlenen salmonella örneğinin eşleştiği bildirildi.

Bu sonuçların ardından vakaların söz konusu üretim tesisiyle bağlantılı olduğu belirlendi.

GERÇEK VAKA SAYISI DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Resmi olarak açıklanan vaka sayısı en az 300 olsa da gerçek rakamın daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor. Hafif belirtiler yaşayan bazı kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurmaması nedeniyle tüm vakaların kayıtlara geçmemiş olabileceği belirtiliyor.

Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve hamilelerde salmonella enfeksiyonunun daha ağır seyredebildiğine dikkat çekiliyor.

Gıda güvenliği yetkilileri, mağazalarda halihazırda satışta bulunan yumurtaların güvenli olduğunu ancak 10 Ağustos'tan önce satın alınan ürünlerin kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı.