Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara Denizi\'nde korkutan deprem

Türkiye'nin farklı bölgelerinde üst üste yaşanan sarsıntılara bugün bir yenisi daha eklendi. Adıyaman ve Kayseri'de meydana gelen depremlerin hemen ardından, Marmara Denizi de öğle saatlerinde hafif şiddetli bir sarsıntı kaydedildi.

YALOVA AÇIKLARINDA KORKUTAN SARSINTI

Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlara kısa süreli bir tedirginlik yaşatan depremin merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kamuoyu ile paylaşılan resmi sismik verilere göre, saat 14.24 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü. Yerin 13,53 kilometre gibi nispeten sığ bir derinliğinde gerçekleşen bu tektonik hareketlilik, özellikle Yalova kıyıları ve çevre yerleşim yerlerinde hissedildi.