Guendouzi\'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldiği karşılaşmanın ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor.

Son düdüğün ardından Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında büyük bir gerginlik yaşanırken, ortaya çıkan görüntüler olayların nasıl başladığını gözler önüne serdi.

GUENDOUZI'YE UÇARAK TEKME ATTI

Görüntülerde bir kişinin koşarak Guendouzi'ye doğru geldiği, ardından havaya sıçrayarak Fransız futbolcuya tekme attığı görüldü. Yaşanan saldırının ardından ortalık bir anda karışırken, Lyonlu ve Fenerbahçeli futbolcular ile teknik heyet mensupları olayların içine dahil oldu.

SALDIRAN İSİM ORTAYA ÇIKTI

Guendouzi'ye yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği de ortaya çıktı. Söz konusu kişinin Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira olduğu belirlendi. Ferreira'nın müdahalesinin ardından başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü ve taraflar arasında arbede yaşandı.

OLAYLAR TÜNELDE DE DEVAM ETTİ

Sahada başlayan gerginlik, takımların soyunma odalarına yönelmesiyle sona ermedi. Olayların tünel girişinde de devam ettiği görüntülere yansıdı. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet mensuplarının araya girerek Guendouzi'ye yönelik yeni saldırı girişimlerini engellemeye çalıştığı görüldü.

FENERBAHÇE TURU FRANSA'DA ALDI

Kadıköy'deki ilk maçta Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanşı deplasmanda 2-1 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.