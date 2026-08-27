Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı - Son Dakika
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Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı

Guendouzi\'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldiği maçın ardından çıkan olaylarla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Matteo Guendouzi'ye doğru koşarak havaya sıçrayıp tekme atan ve olayların fitilini ateşleyen kişinin Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira olduğu belirlendi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldiği karşılaşmanın ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor.

Son düdüğün ardından Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında büyük bir gerginlik yaşanırken, ortaya çıkan görüntüler olayların nasıl başladığını gözler önüne serdi.

GUENDOUZI'YE UÇARAK TEKME ATTI

Görüntülerde bir kişinin koşarak Guendouzi'ye doğru geldiği, ardından havaya sıçrayarak Fransız futbolcuya tekme attığı görüldü. Yaşanan saldırının ardından ortalık bir anda karışırken, Lyonlu ve Fenerbahçeli futbolcular ile teknik heyet mensupları olayların içine dahil oldu.

Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı

SALDIRAN İSİM ORTAYA ÇIKTI

Guendouzi'ye yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği de ortaya çıktı. Söz konusu kişinin Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira olduğu belirlendi. Ferreira'nın müdahalesinin ardından başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü ve taraflar arasında arbede yaşandı.

Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı

OLAYLAR TÜNELDE DE DEVAM ETTİ

Sahada başlayan gerginlik, takımların soyunma odalarına yönelmesiyle sona ermedi. Olayların tünel girişinde de devam ettiği görüntülere yansıdı. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet mensuplarının araya girerek Guendouzi'ye yönelik yeni saldırı girişimlerini engellemeye çalıştığı görüldü.

FENERBAHÇE TURU FRANSA'DA ALDI

Kadıköy'deki ilk maçta Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanşı deplasmanda 2-1 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı - Son Dakika
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