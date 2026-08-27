Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Lyon zaferinin ardından Aziz Yıldırım'ın tribünde Fransız taraftarlara küfür ederek tepki gösterdiği anlar dikkat çekmişti. Yıldırım'ın neden bu kadar sinirlendiği ortaya çıktı. Lyon taraftarlarının Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyetin bulunduğu bölüme şarap döktüğü ve tükürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği tarihi gecenin ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından saha içinde ve tünelde gerginlik yaşanırken, protokol tribününde de tansiyon yükseldi.

Maç sonrası ortaya çıkan görüntülerde Aziz Yıldırım'ın üst bölümde bulunan Lyon taraftarlarına oldukça sert tepki gösterdiği görülmüştü. Yıldırım'ı bu kadar öfkelendiren olayın perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

ŞARAP DÖKTÜLER, TÜKÜRDÜLER

Odatv'nin edindiği bilgilere göre bazı Lyon taraftarları, karşılaşmanın ardından Aziz Yıldırım ve beraberindeki Fenerbahçe heyetinin bulunduğu bölüme şarap döktü.  Fransız taraftarların bununla da kalmayarak Yıldırım ve beraberindeki isimlerin bulunduğu tarafa tükürdüğü belirtildi.

AZİZ YILDIRIM SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananların ardından Aziz Yıldırım'ın öfkesine hakim olamadığı ve üst bölümde bulunan Lyon taraftarlarına sert tepki gösterdiği aktarıldı. Yıldırım'ın tribündeki öfkeli anları görüntülere yansırken, yaşanan gerilimin nedeninin Lyon taraftarlarının bu hareketleri olduğu öne sürüldü.

SAHA VE TÜNEL DE KARIŞMIŞTI

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından gerilim yalnızca tribünlerle sınırlı kalmadı. Son düdükle birlikte Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında başlayan olaylar saha içinde büyümüş, ardından soyunma odası tüneline kadar taşınmıştı.

FENERBAHÇE FRANSA'DA TURU ALDI

Kadıköy'deki ilk karşılaşmada Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanşı deplasmanda 2-1 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Fransız, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    başkanımız helal sana 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?
Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300’e yükseldi Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet 15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia Sırtında sopa kırmış Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia! Sırtında sopa kırmış
Türkiye peş peşe sallanıyor Marmara Denizi’nde korkutan deprem Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara Denizi'nde korkutan deprem

12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:17
Mansur Yavaş’tan CHP’ye ters köşe “Kalacak” açıklamasını yalanladı
Mansur Yavaş’tan CHP’ye ters köşe! “Kalacak” açıklamasını yalanladı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
09:26
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:50:40. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement