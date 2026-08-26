15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet - Son Dakika
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15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet

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Her ay düzenli olarak 2 Cumhuriyet altını aldığı belirtilen bir vatandaş, yaklaşık 15 yıllık birikiminin ardından elindeki 352 Cumhuriyet altınını bozdurmak için kuyumcuya götürdü. Altınları hesaplayan kuyumcu toplam değerin 16 milyon 494 bin 720 TL olduğunu söyleyerek ödemeyi havale yoluyla yapmayı teklif etti. Müşterinin bunun üzerine "Nakit alamaz mıyım abi?" diye sorması ise dikkat çekti.

Her ay 2 Cumhuriyet altını satın alarak birikim yaptığı belirtilen bir vatandaş, yıllar içerisinde topladığı altınları bozdurmak için kuyumcunun yolunu tuttu.

Vatandaşın yanında getirdiği 352 adet Cumhuriyet altınının hesaplanan toplam değeri ise milyonlarca liraya ulaştı.

352 CUMHURİYET ALTININI KUYUMCUYA GETİRDİ

Bilgilere göre vatandaş, yaklaşık 15 yıl boyunca her ay düzenli olarak 2 Cumhuriyet altını satın aldı. Uzun yıllar boyunca sürdürdüğü birikimin ardından elindeki altınları nakde çevirmeye karar verdi.

Kuyumcuya getirilen Cumhuriyet altınlarının sayısının 352 olduğu belirtildi. Altınların toplam değerini hesaplayan kuyumcu, müşterisine ortaya çıkan rakamı açıkladı.

15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet

16 MİLYON 494 BİN 720 TL HESAPLADI

Kuyumcunun yaptığı hesaba göre 352 Cumhuriyet altınının toplam karşılığı 16 milyon 494 bin 720 TL oldu.

Milyonlarca liralık rakamın ortaya çıkmasının ardından kuyumcu müşterisine, "16 milyon 494 bin 720 TL yapıyor, havale edelim" dedi.

Kuyumcunun ödemeyi banka havalesiyle gerçekleştirmeyi teklif etmesi üzerine müşteri, "Nakit alamaz mıyım abi?" diye sordu.

Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Cumhuriyet Altını 15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • recep özoğul recep özoğul:
    çok para değil ki servet diyorsun. o parayla İstanbul'da anca nir ev alır 9 5 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    Her ay 2 cumhuriyet alabilmrsi için geliri bugünün parası ile 250.000 civarı olması gerekir , en iyi gelirinin 3 te 1 inin birijtirebilirsin oda rn iyisi, ekstra bir şey çıkmazsa, yine zrngin çıktı arkadaş, fakirler neredesiniz 4 3 Yanıtla
  • ali baş ali baş:
    sende varmı o para ?? bende yok 5 1 Yanıtla
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    o evi de her yerden alamaz. Feneryolu da oturuyorum 2 +1 yeni bina 75 metre kare 17.5 milyon. 30 40 yıllık binada 3 + 1 alir 2 2 Yanıtla
  • Devran Devrim Sezgin Devran Devrim Sezgin:
    bişe değil 15 yil gibi bir zamana değmez 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet - Son Dakika
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