15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet

Her ay 2 Cumhuriyet altını satın alarak birikim yaptığı belirtilen bir vatandaş, yıllar içerisinde topladığı altınları bozdurmak için kuyumcunun yolunu tuttu.

Vatandaşın yanında getirdiği 352 adet Cumhuriyet altınının hesaplanan toplam değeri ise milyonlarca liraya ulaştı.

352 CUMHURİYET ALTININI KUYUMCUYA GETİRDİ

Bilgilere göre vatandaş, yaklaşık 15 yıl boyunca her ay düzenli olarak 2 Cumhuriyet altını satın aldı. Uzun yıllar boyunca sürdürdüğü birikimin ardından elindeki altınları nakde çevirmeye karar verdi.

Kuyumcuya getirilen Cumhuriyet altınlarının sayısının 352 olduğu belirtildi. Altınların toplam değerini hesaplayan kuyumcu, müşterisine ortaya çıkan rakamı açıkladı.

16 MİLYON 494 BİN 720 TL HESAPLADI

Kuyumcunun yaptığı hesaba göre 352 Cumhuriyet altınının toplam karşılığı 16 milyon 494 bin 720 TL oldu.

Milyonlarca liralık rakamın ortaya çıkmasının ardından kuyumcu müşterisine, "16 milyon 494 bin 720 TL yapıyor, havale edelim" dedi.

Kuyumcunun ödemeyi banka havalesiyle gerçekleştirmeyi teklif etmesi üzerine müşteri, "Nakit alamaz mıyım abi?" diye sordu.