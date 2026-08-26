Şara-Putin görüşmesi: Rusya'dan Suriye'ye tam destek - Son Dakika
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Şara-Putin görüşmesi: Rusya'dan Suriye'ye tam destek

Şara-Putin görüşmesi: Rusya\'dan Suriye\'ye tam destek
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Putin, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne desteği yinelerken, İsrail saldırılarına karşı olduklarını belirtti.

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Putin, Rusya'nın Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı olduklarını belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şara ile Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bu ilişkileri geliştirme yolları ve ortak ilgi alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Başkan Putin, ülkesinin Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini teyit ederken, Rusya'nın İsrail saldırılarını ve Suriye'nin egemenliğini zedeleyen ihlalleri reddettiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İki taraf, ortak çıkarlara hizmet edecek ve Suriye ile bölgede güvenlik ve istikrarı destekleyecek şekilde iki ülke arasındaki koordinasyon, istişare ve iletişimin sürdürülmesi ile güçlendirilmesinin önemini vurguladı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Şara-Putin görüşmesi: Rusya'dan Suriye'ye tam destek - Son Dakika

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