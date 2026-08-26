Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmada kullandığı "Atımızın kuyruğunu bağladık" ifadesiyle büyük ses getirdi. Erdoğan'ın kararlılık vurgusu yaptığı bu açıklama sonrası, Türk harp tarihinin köklü geleneği merak konusu oldu.

Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen anma törenlerinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı ve terörle mücadele hedeflerine ilişkin tarihi semboller içeren kritik mesajlar verdi.

"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"

Konuşmasında Türk kültürünün kadim savaş ritüellerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için, terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık."

TARİHTE "AT KUYRUĞU BAĞLAMAK" NE ANLAMA GELİYOR?

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gündeme oturan gelenek, Türk savaş kültürünün en önemli sembolik ve pratik uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Teknik Sebebi: Savaş meydanında atın kuyruk kıllarının çalılıklara takılmasını veya atın hareket kabiliyetini kısıtlamasını engellemek amacıyla yapılıyordu.

Sembolik Anlamı: "Mücadeleden geri dönmeme", "ölümü göze alma" ve kararlılık yemini anlamına geliyordu. Eski Türk kaynaklarında bu durum “kuyruk tügmek” veya “at çermetmek” olarak adlandırılıyordu.

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Tarihsel kaynaklar, bu sembolik uygulamanın Türk tarihindeki dönüm noktalarında bizzat uygulandığını gösteriyor: