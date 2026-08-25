Çayeli'nde Kardeşler Denizde Kayboldu - Son Dakika
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Çayeli'nde Kardeşler Denizde Kayboldu

Çayeli\'nde Kardeşler Denizde Kayboldu
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Rize'nin Çayeli'nde piknikte ayaklarını suya sokan iki kardeş dalgalara kapıldı; birisi hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada ayaklarını denize sokan 2 kardeş dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğerini arama çalışması başlatıldı.

Olay, Çayeli ilçesine bağlı Büyük Taşhane Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle sahilde piknik yapan Ahmet Ertuğrul Ö. (16) ve Ali Kerem Ö. (10) denize ayaklarını sokmak istedi. O esnada Karadeniz'in dev dalgalarına kapılan Ali Kerem Ö. ve onu kurtarmaya çalışan Ahmet Ertuğrul Ö. denizde kayboldu. Ailesinin feryatları üzerine olay yerine toplanan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıçların bölgede yaptığı çalışma sonucunda 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Ö. Denizden ağır yaralı olarak çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çayeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Ertuğrul, burada da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken 10 yaşındaki Ali Kerem için ise arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Çayeli, Rize, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayeli'nde Kardeşler Denizde Kayboldu - Son Dakika

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