Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, son dönemdeki hakem kararları ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yönetimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuşan Adalı, MHK Başkanı'nın görevde kaldığı sürece hakemlerle ilgili sorunların çözülemeyeceğini savundu. TFF yönetiminin MHK Başkanı'nı görevden alamadığını ileri süren Adalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğini açıkladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA GİDECEĞİM"

Hakemlerle ilgili şikayetlerini artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağını söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adamı, TFF başkanı ve yönetimi görevden alamıyor! Başka bir gücü var. Bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a bu hakem konularını arz edeceğim."

"TFF YÖNETİMİ BU ADAMI GÖREVDEN ALAMIYOR"

MHK Başkanı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Adalı, mevcut yönetim anlayışı değişmediği sürece Türk futbolunda ilerleme sağlanamayacağını savundu. Adalı, "Bu MHK başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adım gidemiyor, TFF'nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyor. İki senedir 'hakemleri yeniledik, eğitimci getirdik' diyorlar. Bu şahıs orada durduğu müddetçe zihniyet değişmediği için hiçbir şey değişmeyecek" dedi.

TFF yönetiminin MHK Başkanı konusunda adım atamadığını ileri süren Adalı, "Bugün itibarıyla inandığım şey; TFF Başkanı da Yönetim Kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar, TFF bu başkanı görevden alamıyor!" ifadelerini kullandı.

"ARTIK DÜNYAYA DA REZİL OLDUK"

Hakem atamalarına da tepki gösteren Beşiktaş Başkanı, bazı tercihlerde iyi niyet görmediğini söyledi. Adalı, "Geçtiğimiz sezon kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra bu hakemi özellikle maçımıza verdi, şüphem yok; iyi niyetle yapmadı. Artık dünyaya da rezil olduk. Tokat olayı gibi futbolun içinde olmayan bir şey yaşanıyor. MHK Başkanı konuya hakim değil, önüne gelen listeyi veriyor. Hakikaten çok kötü niyetliler" diye konuştu.

"EN AZ 35 BAŞKAN ARADI"

Sorunun yalnızca Beşiktaş'ı ilgilendirmediğini savunan Adalı, farklı liglerden çok sayıda kulüp başkanının kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti. Adalı, "Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'den en az 35 başkan aradı; alt liglerde de büyük rezillikler var" dedi.

"250-300 MİLYON EURO HARCAMIŞIM"

Kulüplerin yaptıkları büyük yatırımların hakem yönetimleri nedeniyle riske atıldığını savunan Adalı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben harcamışım 250-300 milyon Euro, öbürü 300-400 milyon Euro, öbürü kendi kesesine göre 25-30 milyon Euro... Orada keyif yapan, bilgisiz bir adamın iki dudağının arasında koskoca camiaların kaderi olacak. Kusura bakmasınlar!"

"BİR DAHA SÖYLEMEKTEN SIKILDIM"

Adalı, TFF ziyaretinin temel nedeninin tek tek hakem kararlarını tartışmak olmadığını belirterek, "Sohbetimin içinde bu gol nizami, bu penaltı falan konusuna hiç girmedim. Ziyaretimin özü kötü yönetim ve VAR'daki arkadaşın bu tokat olayını görmemiş olması. Gereğini yapacağız diyorlar, inşallah yaparlar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı sözlerini, "Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha söylemekten sıkıldım. Haftaya başka takım başkanı, öbür hafta başka takım başkanı gelecek ama o zat orada oturacak, Beylerbeyi'nde keyfine bakacak" diyerek tamamladı.