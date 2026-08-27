CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak - Son Dakika
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CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde olası bir başkanlık seçimi yaşanması ihtimaline karşı CHP'nin izleyeceği yol haritası netleşti. CHP kurmayları, İBB’nin el değiştirmemesi adına Kılıçdaroğlu’nun Menderes’teki gibi gerekirse "Yeni Parti adayının desteklenmesi" yönündeki stratejisini İstanbul’da da devreye sokacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) olası bir başkanlık seçimi yaşanması durumunda izleyeceği yol haritası netleşti. Partisinin oy oranının düşük kalması ihtimaline karşı CHP yönetiminin, İzmir Menderes’te uygulanan "Yeni Parti adayını destekleme" stratejisini İstanbul’da da devreye sokabileceği belirtildi.

Türkiye siyasetinde belediye meclislerindeki dengeler ve olası yerel seçim senaryoları tartışılırken, CHP cephesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kritik bir hamle sinyali geldi. Türkiye gazetesinin haberine göre; CHP kurmayları, İBB’de bir başkanlık seçimi yapılması halinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Menderes ilçesindeki seçim sürecinde takındığı tutumu referans alacağını aktardı.

ÖNCELİK İBB’NİN EL DEĞİŞTİRMEMESİ

CHP yönetiminden edinilen bilgilere göre; temel hedefin kazanılmış bir belediyenin muhalefet bloğunun dışına çıkmaması olduğu vurgulandı. Parti kurmayları, Menderes’teki yerel seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun "Yeni Parti’nin adayına oy verin" yönündeki talimatını hatırlatarak benzer bir yaklaşımın İstanbul için de geçerli olacağını belirtti.

CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

"MENDERES’TEKİ TAVIR İSTANBUL’DA DA UYGULANACAK"

CHP kurmayları, olası seçim senaryosuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Menderes’teki tavır son derece doğruydu, İstanbul’da da aynı tavır sergilenecek. Kazanılmış bir belediyenin bu şekilde el değiştirmemesi gerekiyor. Burada öncelik, İBB’nin el değiştirmemesidir. Biz belediye başkanı ve meclis üyelerinin CHP’de devam etmelerini istiyoruz. Bu yüzden CHP’den seçilmiş bir belediyenin CHP’de kalması gerekiyor."

Politika, Güncel, Son Dakika

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