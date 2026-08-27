MSB\'den SDG/YPG\'nin kendini feshetmesine ilk yorum

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/ YPG'nin kendini feshetmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, örgütün açıkladığı karara ilişkin "SDG'nin feshinden memnunuz" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR GELİŞMEDİR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SDG’nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile “Tek Devlet, Tek Ordu” anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askerî iş birliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir."

"5 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLMUŞTUR"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk hudut güvenliği, İsrail ve Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilişkin önemli mesajlar verdi. İşte Aktürk'ün açıklamalarından satır başları:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde; 5 PKK’lı terörist teslim olmuştur.

550 KAÇAKÇI YAKALANDI

Kaçakçılığın önlenmesi, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla hudut güvenliğinde alınan etkin ve ileri teknolojiye dayalı tedbirlerle son bir haftada; 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmış 807 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 80, engellenen kişi sayısı da 47 bin 384 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 20 kilogram (20.460 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR/ NATO/ İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; yüksek caydırıcılık kapasitesiyle millî güvenliğimizi teminat altına alırken, dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü iş birlikleri, eğitim-danışmanlık faaliyetleri ve çok uluslu görevlerdeki etkin rolüyle bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara güçlü katkılar sunmayı sürdürmektedir. NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya’da konuşlu 2 F-16 uçağımız, İttifak’ın kolektif savunma ve caydırıcılığı çerçevesinde 21 Ağustos’ta Letonya’ya intikal etmiş; Letonya Savunma Bakanı ve üst düzey askerî yetkililer ile Riga Büyükelçimiz ve Askerî Ataşemiz tarafından karşılanan uçaklarımız aynı gün Estonya’ya dönmüştür.

Diğer yandan Güneydoğu Avrupa bölgesinde barış ve istikrarın desteklenmesi, ülkeler arasındaki askerî iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 1999 yılında teşkil edilen Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargâhının Aktivasyon, Komuta Devir-Teslim ve 27’nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri, bugün (27 Ağustos) 3’üncü Kolordu Komutanlığımızın ev sahipliğinde İstanbul’da icra edilecektir. Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya’nın yer aldığı SEEBRIG’in karargâhına ülkemizin 2026-2032 yılları arasında ikinci kez ev sahipliği yapacak olması; bölgesel barış ve istikrara verdiğimiz önemin, çok uluslu askerî iş birliğine sağladığımız katkının ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin uluslararası alandaki etkin rolünün önemli bir göstergesidir.

20 Ağustos’ta Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcıları ile TEKNOFEST Mavi Vatan’ın Açılış Töreni”ne katılan Sayın Bakanımız;- 21 Ağustos’ta TUSAŞ Genel Müdürü ve beraberindeki heyeti kabul etmiş, 24 Ağustos’ta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında icra edilen Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmış, 25 ve 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan ile birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ahlat/Bitlis ve Malazgirt/Muş’ta gerçekleştirilen kutlama programlarına iştirak etmiş, ayrıca 10’uncu Komando Tugay Komutanlığını da ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.- Sayın Bakanımız bugün de (27 Ağustos) Kuveyt Büyükelçimizi kabul edecektir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız; 20 Ağustos’ta, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) ve NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya iştirak etmiş, 21 Ağustos’ta Katar Genelkurmay Başkanı ve Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet bugün (27 Ağustos) İstanbul’da icra edilecek Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargâhı Aktivasyon, Komuta Devir-Teslim ve 27’nci Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine iştirak edecektir. Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz 24 Ağustos’ta, Malezya Savunma Bakanlığı Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığındaki heyet ile Bakanlığımızda bir araya gelmiş; görüşmede ikili askerî ilişkiler, savunma sanayii alanındaki iş birliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınmıştır. Söz konusu heyet tarafından ayrıca Bakanlığımıza bağlı MKE ve ASFAT ile İstanbul Tersanesi Komutanlığımıza da ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN SALDIRILARI

Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında; İsrail’in; Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırgan tutumu ve yayılmacı politikası, bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam etmektedir. Bölgenin geleceğinin, tek taraflı güç kullanımıyla değil; uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceği gerçeğini bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplumun, hakkında soykırım iddiaları kapsamında uluslararası yargı süreçleri devam eden İsrail hükûmetinin bölgesel ve küresel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Sayın Bakanımızın da görev aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmiş; çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ele alınarak dört alt komisyonun kurulması kararlaştırılmıştır. Alt komisyonların teşkiline yönelik çalışmalar, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.

Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiilî varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir.

TÜRKİYE-SURİYE İŞ BİRLİĞİ VE SDG’NİN FESHİ

SDG’nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile “Tek Devlet, Tek Ordu” anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hâle getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askerî iş birliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir."