Jandarmadan dev operasyon: Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı
Osmaniye'de jandarma ekiplerince 17-23 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda patlayıcı, 2 el bombası, 3 silah ve 64 gram uyuşturucu ele geçirildi. 136 şüpheli gözaltına alınırken, 10 firari hükümlü yakalandı.
Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda patlayıcı, 2 el bombası, 3 silah ile 64 gram uyuşturucu ele geçirildi.
136 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 10 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ağustos'ta kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 136 şüpheli gözaltına alındı, firari 10 hükümlü yakalandı.
ADRESLERİNDEN CEPHENALİK ÇIKTI
Zanlıların adreslerinde C3 ve TNT patlayıcı, 2 el bombası, 2 tabanca, 1 otomatik piyade tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Çalışmada, 45 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram esrar ve 630 paket kaçak sigara bulundu.
Kaynak: AA
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