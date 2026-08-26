Kartal'da Kayıp Baba Sezai Acar'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Kartal'da Kayıp Baba Sezai Acar'ın Cesedi Bulundu

Kartal\'da Kayıp Baba Sezai Acar\'ın Cesedi Bulundu
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Cezaevinden izinli çıkan Sezai Acar'ın cesedi, Kartal'da otluk alanda bulundu. Oğlu kayboldu.

Kartal'da cezaevinden izinli çıkan 2 çocuk babası Sezai Acar'ın cesedi otluk alanda bulundu. Oğlunun ölüm haberini alan acılı baba Muharrem Acar, "Çocuğumun ne şekilde öldüğü veya öldürüldüğü, bunun gayrimeşru olup olmamasını, bulunmasını istiyorum. Biriyle husumeti yok. Arkadaş çevresini bilemediğim için zaten evden bir yere gitmedi" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartal Yunus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otluk alanın kenarında oturan bir vatandaş, çevreden gelen yoğun koku nedeniyle durumu polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri otluk alanda erkek cesedi buldu. Yapılan tetkikler sonrası cesedin, tahliyesine 7 ay kala cezaevinden izinle dışarı çıkan ve izin sonrası 31 Temmuz günü ortadan kaybolan 2 çocuk babası Sezai Acar'a (39) ait olduğu belirlendi. Acar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından da memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesi Çiftlikköy'e defnedilecek. Oğlunun ölüm haberini alan acılı baba ise yaşanan olayın aydınlatılmasını istedi Olayla ilgili inceleme sürüyor.

26 gün kayıp kaldı

Gebze'de oğlunun ölüm haberini alan acılı baba Muharrem Acar, "Ayın 31'inde kayboldu. 26 gün kayıp kaldı ama biz ilk kaybolduğunu, eve gelmediğinin 2. günü Kocaeli Gebze Mutlukent Karakolu'na başvurduk. Dün 22.15 civarlarında hanıma telefon geldi. Telefon gelişiyle Kartal nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan haber geldi. Kaybınız bulunmuştur, emanetiniz, başınız sağ olsun dediler mutlaka buraya, Kartal Emniyeti'ne gelmeniz lazım dediler" şeklinde konuştu.

"Olayın ortaya çıkmasını istiyorum"

Olayın aydınlatılmasını isteyen baba, "Herhangi bir darp yok, vurma yok. Evin anahtarı, bankamatikleri, cüzdanı, telefonu üzerindeydi. Çocuğumun ne şekilde öldüğü veya öldürüldüğü, bunun gayrimeşru olup olmamasının, bulunmasını istiyorum. Biriyle husumeti yok. Arkadaş çevresini bilemediğim için zaten evden bir yere gitmedi. 3-4 gün bizle de oturup muhabbeti gayet normaldi. Bundan sonra işime, aşıma bakacağım diyerek sözlerini söyledi. Bunun meydana çıkmasını, bu olayın ortaya dökülmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da Kayıp Baba Sezai Acar'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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