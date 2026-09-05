Otel odasından operasyonla alındı! Şimdi hesap zamanı

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Ilkhan Seitkhalilov'un izini Antalya polisi buldu. Ukrayna makamlarının arama kaydı çıkardığı Seitkhalilov, turizm merkezi Belek'te kaldığı otelde yakalandı.

UKRAYNA KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ukrayna makamlarınca hakkında u luslararası düzeyde kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Ilkhan Seitkhalilov'un Antalya'da olduğunu belirledi. Seitkhalilov hakkında Ukrayna makamlarınca "Suç örgütü üyeliği", "Ateşli silahlar ve patlayıcılar", "Uyuşturucu ve para aklama" suçlarından arama kaydı bulunuyordu. Polis ekipleri bunun üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

TÜRKİYE'DE DE KODU BULUNUYORDU

Yapılan kontrollerde Seitkhalilov hakkında Türkiye'de G tahdit kodunun da bulunduğu belirlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Serik'teki polis birimleri şüphelinin bulunduğu adresi belirlemek amacıyla koordineli çalışma yürüttü. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda aranan ismin Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığı tespit edildi.

OTELDE YAKALANDI

Polis ekipleri belirlenen otel için harekete geçti. Ilkhan Seitkhalilov, dün saat 18.45 sıralarında kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Seitkhalilov, yakalanmasının ardından işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü. Seitkhalilov hakkındaki işlemler devam ediyor.