Havalimanını su bastı! 400'den fazla uçuş gecikti - Son Dakika
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Havalimanını su bastı! 400'den fazla uçuş gecikti

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan şiddetli yağış, ülkenin en işlek havalimanında ulaşımı felç etti. Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın 2 ve 3 numaralı terminallerinin giriş yolları ile ön bölümlerinde su birikirken 400'den fazla uçuş gecikti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. Meteoroloji, başkent için şiddetli yağmur, gök gürültülü fırtına, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de havalimanını etkisi altına alan şiddetli yağış uçuş trafiğini altüst etti. Yeni Delhi'deki Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce uçuş aksarken bazı uçaklar başka kentlere yönlendirildi.

TERMİNALLERİN ÖNÜNÜ SU BASTI

Şiddetli yağmur cuma öğleden sonra Yeni Delhi'de etkisini artırdı. Yağışın ardından Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın 2 ve 3 numaralı terminallerine ulaşımı sağlayan giriş yollarında ve ön alanlarında su birikti. Havalimanını işleten Delhi Uluslararası Havalimanı Ltd. (DIAL), öğleden sonra "yoğun yağış" görüldüğünü, bunun sonucunda yaklaşım yolu ve ön alanlarda su biriktiğini belirtti. 

Havalimanını su bastı! 400'den fazla uçuş gecikti

400'DEN FAZLA UÇUŞ GECİKTİ

Yağış yalnızca havalimanı çevresinde su baskınına yol açmadı, uçuş programında da büyük aksamaya neden oldu. Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre cuma günü Delhi Havalimanı'nda 400'den fazla uçuş gecikti. Gandhi Uluslararası Havalimanı, Hindistan'ın en işlek havalimanı konumunda bulunuyor ve günde 1.300'den fazla uçuşa ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle yaşanan aksaklık çok sayıda yolcuyu etkiledi.

Yeni Delhi, Hindistan, Fırtına, Fırtına, Gandhi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Havalimanını su bastı! 400'den fazla uçuş gecikti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havalimanını su bastı! 400'den fazla uçuş gecikti - Son Dakika
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