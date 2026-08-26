Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için Lyon'a karşı: İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

DEV MAÇ SAAT 22.00'DE

Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.

AVRUPA'DAKİ 306. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 306. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 305 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 305 mücadelede rakip fileleri 415 kez havalandırdı, kalesinde ise 425 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 48. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 48. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 47 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 15 maçtan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 47 maçta rakip fileleri 68 kez havalandırırken kalesinde 53 gol gördü.