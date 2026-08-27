Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi\'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi
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Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinin ardından Aziz Yıldırım soluğu soyunma odasında aldı. Futbolcuları ve teknik heyeti tek tek kutlayan Yıldırım, tarihi başarının ardından takıma prim verileceğini açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı.

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'daki kritik rövanşı kazanarak uzun süren Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

AZİZ YILDIRIM SOYUNMA ODASINA İNDİ

Karşılaşmayı tribünden takip eden Aziz Yıldırım, son düdüğün ardından yöneticilerle birlikte soyunma odasına indi. Yıldırım, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına taşıyan futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek tarihi başarıdan dolayı takımı kutladı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi

PRİM KARARINI AÇIKLADI

Soyunma odasında futbolculara seslenen Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'ne kalınmasının ardından takıma prim verileceğini açıkladı. Yıldırım'ın prim miktarına ilişkin ise herhangi bir rakam paylaşılmadı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi

"ALNINIZDAN ÖPÜYORUM"

Futbolcuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, takıma hitaben, "Hepinizi kutluyorum! Fenerbahçe için tarihi bir başarı elde ettiniz! Alnınızdan öpüyorum!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK COŞKU

Lyon karşısında alınan galibiyetin ardından Fenerbahçe soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler Şampiyonlar Ligi'ne yükselmenin mutluluğunu birlikte yaşadı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    adamlar katılmayı başarı saydılar. ee napcen brader 18 yıldır yoklar burda 8 24 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Bu sene Allah ın izniyle şampiyon olduktan sonra Aziz Başkan ın heykeli dikilmeli 17 7 Yanıtla
  • Sinan Akdalun Sinan Akdalun:
    ne yapmalım sizin paraniz coktu şampiyon olup direk gidiyordunuz ???? 4 1 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    ezilmişsin belli 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde! Aziz başkan dayanamayıp soyunma odasına indi, müjdeyi verdi - Son Dakika
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