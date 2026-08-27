UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar - Son Dakika
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UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar

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Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiği karşılaşmanın ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor. Fransız basını, UEFA'nın saha ve tribünlerde yaşananlar nedeniyle Lyon ile Fenerbahçe hakkında disiplin soruşturması başlatmaya hazırlandığını öne sürdü.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne yükseldiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar UEFA'nın gündemine taşındı.

UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar

Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içinde başlayan ve tünele kadar taşınan gerginliğin yanı sıra tribünlerde de olaylar yaşanmıştı. Fransız basını, UEFA'nın yaşananlarla ilgili harekete geçmeye hazırlandığını yazdı.

UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar

UEFA'DAN İKİ KULÜBE SORUŞTURMA İDDİASI

RMC Sport'un haberine göre UEFA'nın Groupama Stadyumu'nda yaşanan olaylar nedeniyle Lyon ve Fenerbahçe hakkında disiplin soruşturması başlatması bekleniyor. Karşılaşma sırasında ve sonrasında yaşananların UEFA yetkilileri tarafından raporlanacağı belirtildi.

UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar

ÇOK SAYIDA İHLAL TESPİT EDİLDİ

Haberde hem saha içinde hem de tribünlerde UEFA'nın disiplin talimatlarına aykırı çok sayıda ihlal tespit edildiği aktarıldı. RMC Sport, özellikle tribünlerde yaşanan olayların ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkat çekerek, "Özellikle tribün olayları, turnuvalarında bu tür görüntüleri görmekten kesinlikle hoşlanmayan UEFA tarafından en ağır şekilde cezalandırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar

MAÇ SONUNDA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetinin ardından Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyümüş, olaylar soyunma odası tüneline kadar taşınmıştı. Protokol tribününde de Aziz Yıldırım ile bazı Lyon taraftarları arasında gerilim yaşanmıştı. UEFA'nın hazırlanacak raporların ardından iki kulüple ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar

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Son Dakika Spor UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    genduzi 5 maç ceza alır. tr de vermediler ama uefa tarafsız sokar fenere 0 1 Yanıtla
  • Ayhan Eski Ayhan Eski:
    verdiği paraları geri alır UEFA nin canına minnet 0 0 Yanıtla
  • Demirtas null Demirtas null:
    Fransız ve yandaşlara fena dokunmuş galibiyet 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar - Son Dakika
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