Yair Netanyahu İran Suikast Planıyla İsrail'e Döndü - Son Dakika
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Yair Netanyahu İran Suikast Planıyla İsrail'e Döndü

Yair Netanyahu İran Suikast Planıyla İsrail\'e Döndü
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İran'ın Yair Netanyahu'ya suikast planı tespit edildi, ABD'den hemen İsrail'e geri döndü.

ABD'li haber sitesi Newsmax'e göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Aralık ayında İran'ın kendisine yönelik suikast planı olduğunun tespit edilmesinin ardından ABD'nin Miami kentinden apar topar İsrail'e döndü.

ABD'li sağcı haber sitesi Newsmax konuya yakın bir ABD kolluk kuvveti kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail istihbaratının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu'ya geçtiğimiz Aralık ayında İran tarafından suikast düzenleme planını öğrendiği belirtildi. Kolluk kuvvetleri kaynağı, İsrail istihbaratının suikast planıyla ilgili ABD'li yetkilileri uyardığını belirtti. İranlı ajanların Miami'de sahada olduklarını belirten kaynak, Yair Netanyahu'nın ikametgahını ve hareketlerini gözetim altında tuttuklarına inanıldığını söyledi. Kaynak, her zaman yanında İsrailli güvenlik görevlileri bulunan Yair Netanyahu'ya Miami'den ayrılmasının söylendiğini ifade etti. Kaynak, Yair Netanyahu'nun eşyalarını almadan ABD'den ayrıldığını ve derhal İsrail'e döndüğünü aktardı.

İsrailli Kanal 12 televizyonu ise suikast planının bazı medya kuruluşları tarafından aylardır bilindiğini, ancak yayınlanmasının sansür nedeniyle engellendiğini belirtti.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda söz konusu suikast planını açıklamış, ancak iki oğlundan hangisinin hedef alındığını belirtmemişti.

Binyamin Netanyahu'nun Yair ve Avner adında iki oğlu var. Avner İsrail'de yaşarken, Yair Netanyahu ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'de yaşıyordu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Yair Netanyahu İran Suikast Planıyla İsrail'e Döndü - Son Dakika

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