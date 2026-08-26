Sıra dışı toz bulutu şehri karıştırdı

Şanlıurfa'da sıra dışı bir meteorolojik olay yaşandı. Her yıl özellikle ülkenin güney sınırında bulunan Suriye üzerinden gelen toz bulutlarının etkisi altında kalan kent, bu kez farklı yönden gelen yoğun toz tabakasıyla karşı karşıya kaldı.

Öğleden sonra rüzgarın hızını artırmasıyla birlikte kuzey yönünden gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı kapladı. Kent merkezine doğru hızla ilerleyen toz tabakası, kısa sürede gökyüzünün görünümünü değiştirdi.

BU KEZ KUZEYDEN GELDİ

Şanlıurfa'da daha önce yaşanan toz taşınımında çoğunlukla güney yönünden gelen hava hareketleri etkili olurken, bu kez durum farklı gelişti.

Kuzey koridorundan hareket eden yoğun toz tabakası, rüzgarın da etkisiyle kent merkezine doğru ilerledi. Toz bulutunun alışılmışın aksine kuzeyden gelmesi, yaşanan hava olayının en dikkat çekici noktası oldu.

Yoğun tozun kent merkezine ulaşmasıyla birlikte gökyüzünün rengi kısa sürede değişirken, şehirde etkisini gösteren hava olayı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

GÖRÜŞ MESAFESİ BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Toz bulutunun etkisini artırmasının ardından Şanlıurfa merkezinde görüş mesafesinde belirgin bir düşüş yaşandı. Rüzgarla birlikte hareket eden yoğun toz tabakası, günlük hayatın yanı sıra trafikte de olumsuzluklara yol açtı.

Sürücüler azalan görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, kentteki yoğun toz tabakası açık alanlarda bulunan vatandaşları da etkiledi.