Sıra dışı toz bulutu şehri karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıra dışı toz bulutu şehri karıştırdı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da öğleden sonra etkisini artıran rüzgarla birlikte kent merkezi yoğun bir toz bulutunun altında kaldı. Genellikle Suriye üzerinden güney yönünden gelen toz taşınımına alışkın olan kentte, bu kez toz bulutunun kuzeyden gelmesi dikkat çekti. Kısa sürede gökyüzünün rengini değiştiren yoğun toz tabakası görüş mesafesini düşürürken, günlük yaşam ve trafikte de olumsuzluklara neden oldu.

Şanlıurfa'da sıra dışı bir meteorolojik olay yaşandı. Her yıl özellikle ülkenin güney sınırında bulunan Suriye üzerinden gelen toz bulutlarının etkisi altında kalan kent, bu kez farklı yönden gelen yoğun toz tabakasıyla karşı karşıya kaldı.

Öğleden sonra rüzgarın hızını artırmasıyla birlikte kuzey yönünden gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı kapladı. Kent merkezine doğru hızla ilerleyen toz tabakası, kısa sürede gökyüzünün görünümünü değiştirdi.

BU KEZ KUZEYDEN GELDİ

Şanlıurfa'da daha önce yaşanan toz taşınımında çoğunlukla güney yönünden gelen hava hareketleri etkili olurken, bu kez durum farklı gelişti.

Kuzey koridorundan hareket eden yoğun toz tabakası, rüzgarın da etkisiyle kent merkezine doğru ilerledi. Toz bulutunun alışılmışın aksine kuzeyden gelmesi, yaşanan hava olayının en dikkat çekici noktası oldu.

Yoğun tozun kent merkezine ulaşmasıyla birlikte gökyüzünün rengi kısa sürede değişirken, şehirde etkisini gösteren hava olayı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

GÖRÜŞ MESAFESİ BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Toz bulutunun etkisini artırmasının ardından Şanlıurfa merkezinde görüş mesafesinde belirgin bir düşüş yaşandı. Rüzgarla birlikte hareket eden yoğun toz tabakası, günlük hayatın yanı sıra trafikte de olumsuzluklara yol açtı.

Sürücüler azalan görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, kentteki yoğun toz tabakası açık alanlarda bulunan vatandaşları da etkiledi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Şanlıurfa, Suriye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sıra dışı toz bulutu şehri karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti
Manisa’da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi Manisa'da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı

17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
16:15
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti Polis etten duvar ördü
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 18:17:28. #7.13#
SON DAKİKA: Sıra dışı toz bulutu şehri karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement