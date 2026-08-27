Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu - Son Dakika
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Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde zam senaryoları konuşulmaya başlandı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, ocakta tek seferde yüzde 50 artış veya ilk etapta yaklaşık yüzde 30 zam yapılıp temmuzda ikinci artışa gidilmesi şeklinde iki formülün kulislerde değerlendirildiğini aktardı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde, milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberlere çevrildi. SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın katıldığı bir canlı yayında aktardığı kulis bilgileri, asgari ücret zammı için hem tek seferlik yüksek oranlı bir artışın hem de kademeli bir formülün masada olduğunu gösteriyor.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ SOLLADI

Özel sektörde çalışan milyonlarca vatandaşı doğrudan, tüm ekonomiyi ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücret maratonu yaklaşıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmelerine göre, mevcut 28 bin TL'lik asgari ücret, 37 bin TL'yi aşan açlık sınırının çok gerisinde kalmış durumda. Memur ve emeklilere yapılan ara zamların asgari ücrete yansımaması, özel sektör çalışanları arasında ciddi bir alım gücü kaybına ve beklentiye yol açtı. Karakaş, yeni belirlenecek rakamın kesinlikle açlık sınırının altında kalmaması gerektiğinin altını çiziyor.

"28 bin lirayla değil bir ailenin, bir kişinin bile ay sonunu getirmesi mümkün değil. [...] Asgari ücret şimdi 28 bin, açlık sınırı 37 bini geçti. Ocak ayına geldiğimiz zaman açlık sınırının altında bir asgari ücretin olmamasına dikkat edecekler. Sadece mutfak masrafı olan açlık sınırından bahsediyorum."

KULİSLERDE KONUŞULAN İKİ ZAM FORMÜLÜ

Ankara kulislerinde, özellikle olası bir Kasım 2027 seçimi ihtimali göz önünde bulundurularak iki farklı zam senaryosu üzerinde duruluyor. Bu senaryolara göre; ocak ayında asgari ücrete tek seferde yüzde 50 civarında güçlü bir artış yapılması. Ocak ayında gerçekleşen enflasyon oranında (yaklaşık %30) bir zam yapılması, ardından Temmuz ayında %20 ila %25 bandında bir ara zamla toplam artışın yüzde 50'nin üzerine taşınması.

YENİ MAAŞLAR ŞUBAT'TA CEBE GİRECEK

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karar, işçilerin cebine ilk olarak 2027'nin Şubat ayında girecek. Uzmanlar, Şubat ayına gelindiğinde açlık sınırının daha da yükseleceğini ve yüzde 50'lik bir artışın dahi bu sınırı yakalamakta zorlanabileceğini belirtiyor. Özel sektör firmalarının yüzde 70'inden fazlasının, devlet asgari ücrete ara zam yapmadığı sürece beyaz yakalılar dahil çalışanlarına ek zam yapmadığı gerçeği, masadaki kararın önemini daha da artırıyor.

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Seçim öncesi aldatmalar kandırmalar başladı oltaya gelen olur tabiii 5 0 Yanıtla
  • İsmail Aydemir İsmail Aydemir:
    o söylediğin zam muhtemelen milletvekilleri içindir vatandaşa %10-15 verseler yeter yoksa o parayı nereye yatırım yapacağız diye düşünüp dururuz 3 0 Yanıtla
  • Necdet null Necdet null:
    ?dikkat seçim geliyor uyuma işci kardeş 3 0 Yanıtla
  • taner Deniz taner Deniz:
    Adam saklamıyor secım var bır parmak bal surecez dıyor neyı anlamıyorsunuz 2 0 Yanıtla
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