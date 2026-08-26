Türkiye\'nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: "Tek bir güç oldular"

Mekke Paktı için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Türkiye'nin de katılımcıları arasında bulunduğu pakt hakkında konuşan Modi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı aynı cümlede anarak üç ülkenin geldiği noktaya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

MODİ'DEN MEKKE PAKTI AÇIKLAMASI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin açıklamasının merkezinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan yer aldı.

Üç ülkenin yakınlaşmasını değerlendiren Modi, "Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan tek bir güç haline geldi" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞMESİNİ HATIRLATTI

Narendra Modi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın kendisi açısından sürpriz olmadığını ifade eden bir değerlendirmede bulundu.

Hindistan Başbakanı, "Netanyahu ile bir araya geldiğimde bu üç ülkenin birleşeceğini söylemiştim" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "STRATEJİK BİR İRADEDİR" DEMİŞTİ

7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de imzalan pakta ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:

"Attığımız adım değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir iradedir.

Türkiye olarak her zaman gerilimin değil diplomasinin, çatışmanın değil diyaloğun, ayrışmanın değil bölgesel iş birliğinin güç kazanmasından yana olduk.

Biz, bütün taraflarla konuşabilen ve gerektiğinde zor meselelerde sorumluluk üstlenebilen bir ülke olarak, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."