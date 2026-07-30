Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş - Son Dakika
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Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş

Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
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Manchester United forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Amad Diallo, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını şaşkına çevirdi. Annesiyle olan fotoğrafını paylaşan Amad Diallo, ''İyi ki doğdun anne'' notunu düştü. Kısa sürede gündem olan paylaşım için çok sayıda ''Anne ve oğlu neredeyse aynı yaşta gibi'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Manchester United'ın Fildişi Sahilli genç yıldızı Amad Diallo, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını adeta şaşkına çevirdi.

ANNESİYLE FOTOĞRAFI ŞAŞIRTTI

Annesiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı kişisel hesabından paylaşan 24 yaşındaki Diallo, gönderisine "İyi ki doğdun anne" notunu düştü. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş

''NEREDEYSE AYNI YAŞTA''

Annesinin oldukça genç görünümü dikkatlerden kaçmazken, kullanıcılar fotoğrafla ilgili "Anne ile oğlu neredeyse aynı yaşta gibi duruyor" ve "Abla-kardeş gibisiniz" şeklinde çok sayıda yorum yaptı. 

Manchester United, Fildişi Sahili, Sosyal Medya, Manchester, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş - Son Dakika
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