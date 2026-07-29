Yasadışı Bahis Yayınına Erişim Engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan ve yasadışı bahis ile aile yapısı üzerinden olumsuz yayın yapan "Canbequit" kullanıcı adlı yayıncının tüm sosyal medya hesaplarına Türkiye'de, erişim engeli getirildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında, aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde 'canbequit' isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.