Avrupa'da bile böylesi yok! Türkiye'nin dört yanından oraya akın ediyorlar - Son Dakika
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Avrupa'da bile böylesi yok! Türkiye'nin dört yanından oraya akın ediyorlar

Avrupa\'da bile böylesi yok! Türkiye\'nin dört yanından oraya akın ediyorlar
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Düzce, doğal güzellikleri, serin iklimi ve modern tesisleriyle profesyonel futbol kulüplerinin kamp merkezi olmayı sürdürürken, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Bursaspor'un da aralarında bulunduğu birçok takıma ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzellikleri, serin iklimi ve modern kamp tesisleriyle öne çıkan Düzce, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren profesyonel futbol kulüplerinin gözde kamp merkezleri arasında yer alıyor. 

FENERBAHÇE DAHİL BİRÇOK KULÜP DÜZCE'DE

Özellikle Topuk Yaylası başta olmak üzere sunduğu modern imkanlarla birçok ekibe ev sahipliği yapan kentte; Fenerbahçe'nin ardından Kocaelispor, Çorum FK, Gençlerbirliği, Bursaspor, Bodrum FK ve Esenler Erokspor da burayı tercih etti. Türk takımlarının yoğun ilgi gösterdiği tesislere, ağustos ve eylül aylarında 5 yabancı ülke takımının da gelmesi planlanıyor.

Avrupa'da bile böylesi yok! <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin dört yanından oraya akın ediyorlar

''BÖYLE BİR VİZYON KATTIKLARI İÇİN F.BAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM''

Tesislere daha önce de kamp için geldiğini belirten Esenler Erokspor'un yeni transferi deneyimli futbolcu Yusuf Erdoğan, "Yıllardır zaten burada kamp yapıyorum. Çok güzel bir kamp ortamı var. Konaklaması, sahaları, tesisin iç dizaynı her şey çok planlı şekilde yapılmış. Böyle kamp alanlarının Türkiye'nin daha çok ihtiyacı var. Ülkemize böyle bir vizyon kattıkları için Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Bizim için de verimli bir hazırlık dönemi. İnşallah çalıştıklarımızın mükafatını alacağız" şeklinde konuştu.

Avrupa'da bile böylesi yok! Türkiye'nin dört yanından oraya akın ediyorlar

''HEM SAHALARI HEM OTELİ ÇOK GÜZEL''

Bölgenin coğrafi yapısı, hava koşulları ve iklimiyle kamp için en uygun yerlerden biri olduğunu vurgulayan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise, "Düzce Topuk Yaylası bence bölgenin en üst seviyedeki kamp merkezi. Hem sahaları hem oteli çok güzel. Çok değerli bir kamp merkezi. Ortamı ve sahalarını çok beğeniyorum. Burası için Avrupa ayarında bir kamp merkezi denilebilir" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da bile böylesi yok! Türkiye'nin dört yanından oraya akın ediyorlar
Kaynak: İHA

Kocaelispor, Fenerbahçe, Bursaspor, Türkiye, Futbol, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da bile böylesi yok! Türkiye'nin dört yanından oraya akın ediyorlar - Son Dakika

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