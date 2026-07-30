Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot - Son Dakika
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Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot

Resmi açıklama geldi! UEFA\'dan FIFA\'ya boykot
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UEFA, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisselerini satma önerisini hayata geçirmesi halinde üyelerinin FIFA turnuvalarını boykot edeceğini açıkladı.

Dünya futbolunun iki dev kurumu UEFA ile FIFA karşı karşıya geldi. 

UEFA'DAN FIFA'YA BOYKOT

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarını kapsayan hisseleri özel yatırımcılara satma planı, UEFA’nın sert tepkisiyle karşılaştı. UEFA, teklifin tamamen rafa kaldırılmaması durumunda üye milli takımların hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacağını duyurdu.

UEFA: ''FUTBOLUN EN BÜYÜK MİRASI ÖZEL ŞİRKETLERE DEVREDİLEMEZ''

UEFA tarafından yapılan oy birliği kararıyla yayımlanan resmi açıklamada, Dünya Kupası'nın finansal bir yatırım aracı olarak görülemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "Dünya Kupası bir yatırım ürünü değildir; futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Asla özel yatırımcılara devredilemez ve satılamaz. Bu projeyi desteklemiyoruz. Bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı ve turnuvaların bir daha özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı garantiler verilmediği sürece, hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacaktır." ifadelerine yer verildi. 

FIFA'NIN 20 MİLYAR DOLARLIK PROJESİ NE İÇERİYOR?

Krizin temelinde FIFA’nın "FIFA Forward Enterprise (FFE)" adı altında hayata geçirmeyi planladığı yeni ticari yapılanma yer alıyor. FIFA, ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan ile yürüttüğü çalışma neticesinde FFE'nin öz sermaye değerini 20 milyar dolar olarak belirledi. Yönetim kontrolü sağlamayan azınlık hisselerinin özel yatırımcılara satılarak başlangıçta 4,2 milyar dolara kadar kaynak yaratılması hedefleniyor. Infantino'nun 211 üye federasyona planı onaylamaları için 19 Eylül'e kadar süre verdiği; kabul eden her ülkeye 40 milyon dolara kadar finansal destek vadettiği öğrenildi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Plan, yalnızca UEFA değil; CONCACAF'ın yanı sıra Premier League, LaLiga ve Serie A gibi Avrupa'nın önde gelen lig yönetimleri tarafından da sert eleştirilere maruz kaldı. UEFA'nın aldığı kararlı duruş ve boykot restinin ardından FIFA'nın atacağı geri adım merakla bekleniyor.

Dünya Kupası, Futbol, Fifa, Fifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
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