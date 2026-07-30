İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü - Son Dakika
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İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran\'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin düzenlediği saldırılara misilleme yaptı. Ürdün'de ABD ordusuna ev sahipliği yapan El-Ezrak üssünü balistik füzelerle hedef alan Devrim Muhafızları, saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Saldırıda ABD'ye ait 3 F-35 savaş uçağının imha edildiği, 3 uçağa da ağır hasar verildiği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına misilleme olarak Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı üsse saldırı düzenledi. 

"ABD ÜSSÜ BALİSTİK FÜZE İLE VURULDU, F-35'LER İMHA EDİLDİ"

Devrim Muhafızları, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda, iki evi sığınak delici bomba ile vurduğunu ve anne, baba ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu suça cevap olarak Ürdün'ün El-Azrak Hava Üssü'ndeki düşman ABD'ye ait F-35 savaş uçaklarının bulunduğu hangar birkaç balistik füzeyle vuruldu. Saldırı sonucunda 3 adet F-35 uçağı tamamen imha edildi, diğer üç uçağa ise ağır hasar verildi" dedi.

ABD ASKERLERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda bazı ABD askeri personelinin de hayatını kaybettiğini öne süren Devrim Muhafızları, "Bölgemiz, gece saatlerinde uykuda olan masum aileleri acımasızca katleden, çocuk katili bir ordunun yeri değildir. Mücadelemiz Amerikan işgalci de İslam topraklarından kovulana kadar devam edecektir" dedi.

ABD PEŞ PEŞE SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ

 ABD ordusunun İran'a yönelik gece saldırılarında Hürmüz Boğazı çevresi ile ülkenin farklı bölgelerinin hedef alındığı, saldırılarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran basını, ABD'nin dün gece yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından ülkede hedef alınan bölgelere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Buna göre, ABD ordusu saldırılarda ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'na komşu bölgeler ile ülkenin farklı noktalarını hedef aldı.

Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD saldırılarında nükleer enerji santraline ev sahipliği yapan Buşehr kenti ile Cem ve Deşti ilçelerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentinde ABD saldırıları nedeniyle iki ayrı patlama sesi duyuldu.

Basra Körfezi'nde bulunan Ebu Musa ve Kiş adaları ile Hürmüz Boğazı'na hakim konumdaki Keşm Adası da gece saatlerinde ABD saldırılarının hedefi oldu.

Sabah saatlerinde Keşm Adası'na düzenlenen saldırıda bir evin hedef alındığı, aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle Keşm Adası'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı, ekiplerin çalışmaları sonucu sorunun giderildiği belirtildi.

Basra Körfezi'nin kuzeyinde, Irak'ın Basra kentine komşu Huzistan eyaletindeki Abadan kentinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi ancak saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'ın orta kesimlerinde yer alan Fars eyaletinin de saldırılara hedef olduğu aktarıldı.

Fars Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kazerun ve Feraşbend kentlerinin ABD saldırılarında hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların can veya mal kaybına yol açmadığı ve bölgede durumun normale döndüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Savunma, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü - Son Dakika

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