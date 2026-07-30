Midtjylland-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Midtjylland-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

Midtjylland-Beşiktaş maçının 11\'leri belli oldu
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İstanbul'da ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Danimarka'nın Herning kentindeki MCH Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Cho.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan, Junior Olaitan, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh.

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Son Dakika Spor Midtjylland-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midtjylland-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu - Son Dakika
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