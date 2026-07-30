Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti - Son Dakika
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Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Davutoğlu'nun bu kararı geçtiğimiz günlerde aldığı; DEVA ve Yeniden Refah Partisi'nden gelen "Bizimle yol yürüyün" teklifini de "Bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında olmam" diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla aktif parti siyasetinden çekildiğini ve Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Kararın perde arkasında "Bu saatten sonra Cumhurbaşkanı'nın karşısında olmam" diyen Davutoğlu'nun bundan sonra uluslararası diplomasiye odaklanacağı öğrenilirken, partinin TBMM'deki milletvekillerinin yol haritası da belli oldu.

SEÇİMLER İÇİN UYARIDA BULUNDU 

Açıklamasında 2028 seçimlerine vurgu yapan ve sistem odaklı eleştirilerde bulunan Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "2028 seçimlerine doğru ilerlerken iki tehlikeli senaryo konusunda uyarıda bulunmayı tarihi bir görev kabul ediyoruz. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' ile birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesinin zayıflaması, denge ve denetim mekanizmalarının tümüyle ortadan kalkması ile güçlenen otoriterleşme eğiliminin hızlanması sonucunda zaten büyük zaaf gösteren çoğulcu demokratik hukuk düzeni yerini kalıcı bir otoriter yapıya bırakabilir. Bu tehlike, herhangi bir cumhurbaşkanının şahsından bağımsızdır. Sorun, kişiden öte bir sistem sorunudur."

ERDOĞAN HASSASİYET: KARŞISINDA OLMAM

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe’nin edindiği bilgiye göre; Davutoğlu bu kararı geçtiğimiz günlerde aldı. Karar sürecinde DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nden gelen "Bizimle yol yürüyün" tekliflerini geri çeviren Davutoğlu'nun, "Bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında olmam" diyerek aktif parti siyasetini bırakma kararlılığını vurguladığı öğrenildi.

DİPLOMASİ VE AKADEMİYE GERİ DÖNÜYOR

Gelecek Partisi’nin kapatılmasıyla birlikte aktif iç siyasetin tamamen dışında kalacak olan Ahmet Davutoğlu’nun yeni rotası da netleşti:

  • Uluslararası Alan: Eski Başbakanlık sıfatı ve diplomatik tecrübelerinden faydalanarak yurt dışında küresel ölçekli çalışmalar yürütecek.
  • Akademi ve Strateji: Siyasi kulislerde, Davutoğlu'nun bundan sonraki süreçte akademisyenlik, uluslararası diplomasi ve küresel strateji merkezleri odaklı faaliyetlere ağırlık vereceği konuşuluyor.

MİLLETVEKİLLERİNİN DURUMU NE OLACAK?

Gelecek Partisi’nin siyasi hayatına son vermesinin ardından TBMM’deki milletvekillerinin izleyeceği yol haritasını Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ açıkladı.

Özdağ; milletvekillerinin İYİ Parti veya Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, herhangi bir partiye katılmayacaklarını ve görevlerine bağımsız milletvekili statüsünde devam edeceklerini bildirdi.

YENİ YOL GRUBU ÇATISI ALTINDA DEVAM EDECEKLER

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin bir araya gelerek oluşturduğu Yeni Yol Grubu, TBMM’deki grup faaliyetlerini sürdürecek. Gelecek Partisi kontenjanından grupta yer alan 4 isim, bağımsız milletvekili olarak Yeni Yol Grubu çatısı altında görev yapmaya devam edecek.

Grupta bağımsız olarak görev yapacak isimler:

  • Sema Silkin Ün (Denizli)
  • Selçuk Özdağ (Muğla)
  • Kani Torun (Bursa)
  • Mustafa Bilici (İzmir)

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi, Politika, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti - Son Dakika

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