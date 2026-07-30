Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler - Son Dakika
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Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Erdal Beşikçioğlu'nun başkanlığını yaptığı Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Dosyada 6 Sayıştay raporu, 814,5 milyon TL ve 760,6 milyon TL'lik ihaleler, 11,9 milyon TL kamu zararı tespiti ile 975 bin TL'lik para transferi yer aldı. İhalelerde usulsüzlük, rüşvet ve "adrese teslim" ihale iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, irtikap ile rüşvet verme ve alma suçlarından işlem yürütüldüğü bildirildi.

SAYIŞTAY RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasında yer alan 6 Sayıştay raporunda bazı belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve sahte belgeler düzenlendiğine ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi.

12 Şubat 2026 tarihli raporda 814 milyon 498 bin 556 TL, 21 Nisan 2026 tarihli raporda ise 760 milyon 591 bin 551,68 TL tutarındaki ihalelerin incelemeye alındığı aktarıldı. Ayrıca 30 Eylül 2025 tarihli raporda 11 milyon 990 bin TL kamu zararı tespit edildiği kaydedildi.

"ADRESE TESLİM İHALE" İDDİASI

Etimesgut Belediyesinde mutemet olarak görev yaptığı belirtilen ve tutuklu bulunan S.K.'nin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler de dosyaya girdi.

İfadede bazı belediye ihalelerinin belirli firmalara yönelik "adrese teslim" şekilde düzenlendiği öne sürüldü. Savcılığın bu beyanları Sayıştay raporları, ihale dosyaları ve ödeme belgeleriyle karşılaştırdığı öğrenildi.

975 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİ İDDİASI

MASAK incelemelerinde bazı şüpheliler ile belediyede işi bulunan kişiler arasında para transferleri tespit edildiği belirtildi.

Dosyaya göre Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu belirtilen Fado Cafe-Nefes Restoranı üzerinden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na iki ayrı işlemle toplam 975 bin TL para transferi gerçekleştirildiği öne sürüldü. Savcılık, söz konusu transferlerin kaynağını ve belediyedeki işlemlerle bağlantısını araştırıyor.

"İSKÂN İÇİN 2 MİLYON TL İSTENDİ" İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan müşteki beyanlarına göre, bir müteahhitten iskân işlemleri karşılığında 2 milyon TL talep edildiği öne sürüldü.

İfadesinde talep edilen miktarın yüksek olduğunu söylemesi üzerine kendisine 1 milyon TL'nin altında bir bedelin kabul edilmeyeceğinin söylendiğini belirten müteahhit, daha sonra 1 milyon TL ödeme yaptığını beyan etti.

KONSER VE STANT TALEBİ DE DOSYADA

Optimum AVM'de konser düzenlemek isteyen bir müştekinin de belediye görevlileri tarafından para ve konser alanında stant talep edilerek menfaat sağlamaya zorlandığını öne sürdüğü belirtildi.

Soruşturma dosyasında bu iddiaları desteklediği değerlendirilen ses kayıtlarının da bulunduğu, kayıtlarda Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ile Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun koruması Hüseyin Yılmaz'a ait olduğu belirtilen konuşmaların yer aldığı ifade edildi.

CİMER BAŞVURULARI VE RUHSAT İDDİALARI

Dosyada CİMER'e yapılan başvurular da yer aldı. Başvurularda bazı ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet istendiği öne sürülürken, bir tanık ifadesinde Eryaman'daki bir inşaat projesinde ruhsat işlemlerinin rüşvet verilerek sonuçlandırıldığı iddia edildi.

OTOPARK İŞLETMESİ KARŞILIĞINDA PARA ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Bir başka müşteki ise otopark işletmesinin kendisine verileceği söylenerek para ödemeye zorlandığını iddia etti. Savcılık, bu iddiayı da irtikap suçu kapsamında değerlendiriyor.

HTS KAYITLARI DA İNCELENDİ

Soruşturmada HTS analizlerine de yer verildi. Şüphelilerin kendi aralarında yoğun telefon trafiği bulunduğu, bazı belediye görevlilerinin ise belediyede işi bulunan müteahhitlerle sık sık görüştüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Telefon görüşmeleriyle ihale süreçleri, ruhsat işlemleri, konser organizasyonları ve para transferlerinin tarihleri karşılaştırılırken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi.

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Son Dakika Ankara Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • tcsblcnuluc can tcsblcnuluc can:
    bi de diğerlerine baksanız ama bakacak tek kişi bile yok 0 0 Yanıtla
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