Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı - Son Dakika
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Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı

Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
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CHP'den 2 yıl önce istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP'ye katıldı. Hakkında açılan bir dava nedeniyle istifa ettiğini ancak mahkeme sürecinde konunun kendisiyle alakalı olmadığının anlaşıldığını belirten Ün, "Aklandım ve partime geri dönüyorum, baba ocağında çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

28 Eylül 2024'te hakında açılan bir dava nedeniyle CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP'ye üye oldu. Ün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve partiye geri döndüğünü söyledi.

"AKLANDIM VE PARTİME GERİ DÖNÜYORUM"

Hakkında açılan bir davanın olduğunu ancak soruşturma sürecinin ardından konunun kendisiyle alakalı olmadığının anlaşıldığını söyleyen Ün, "Bir çalışanımın yanlışı nedeniyle itham edilmeye çalışıldım ancak konunun benle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Aklandım ve partime geri dönüyorum,  baba ocağında çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

15 gün önce Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini partiye katılma kararı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun kendisine başarılar dilediğini söyleyen Ün, "Ulu çınarın gölgesinde vatandaşlarıma hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eylül 2024'te CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait şahsi araçta emniyet güçleri tarafından yapılan aramada çok sayıda kaçak elektronik sigara aparatı ele geçirilmiş, Ün olayla bir ilgisinin olmadığını ve aracını gayriresmi danışmanına emanet ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak Ün, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebi doğrultusunda, adli süreç tamamlanana kadar partisine zarar vermemek adına 28 Eylül 2024'te CHP'den istifa etmişti.

Kaynak: ANKA

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