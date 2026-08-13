Dünya devinden Osimhen hamlesi! Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor

Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında Arsenal ile gerçekleştirdiği görüşmelerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri için yaptığı temaslarda Victor Osimhen'in olası Arsenal transferinin de masaya yatırıldığı belirtildi.

The Telegraph'ın haberine göre Galatasaray, Gabriel Martinelli için Arsenal'e 38.4 milyon sterlinlik resmi teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların ayrıca geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık geçiren Ethan Nwaneri ile de ilgilendiğini Arsenal'e ilettiği aktarıldı.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin Arsenal Futbol Direktörü Andrea Berta'nın da katılımıyla geniş kapsamlı şekilde sürdüğü kaydedildi.

OSIMHEN'İN DURUMU GÜNDEME GELDİ

Görüşmeler sırasında Victor Osimhen'in Arsenal'e transfer olma ihtimalinin de konuşulduğu ifade edildi. Ancak bu konunun Arsenal tarafından mı gündeme getirildiği yoksa Osimhen'in Galatasaray tarafından İngiliz ekibine mi önerildiğinin net olmadığı belirtildi.

Arsenal'in Osimhen'e uzun süredir ilgi duyduğu ancak Nijeryalı yıldızın, kulübün forvet transferi listesindeki Julian Alvarez'in ardından ikinci sırada bulunduğu aktarıldı.

ALVAREZ'İN BONSERVİSİ ENGEL OLDU

Atletico Madrid'in Julian Alvarez için 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis bedeli talep etmesinin Arsenal açısından transferi zorlaştırdığı belirtildi. İngiliz ekibinin bu nedenle alternatif forvetlere yönelmeyi değerlendirdiği kaydedildi. 27 yaşındaki Osimhen'in Napoli ve Galatasaray formalarıyla Avrupa'nın en etkili golcülerinden biri olduğunu kanıtladığı vurgulanırken, Arsenal'in yıldız futbolcu için resmi bir adım atıp atmayacağı henüz netlik kazanmadı.

TOTTENHAM DA DEVREDE

Osimhen'in adı Arsenal'in Londra'daki ezeli rakibi Tottenham ile de anılıyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Tottenham'ın da Nijeryalı golcüyü gündeminde tuttuğu ifade edildi.