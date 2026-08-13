Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
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Edirne’de bir kadına yönelik "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı"da bulunduğu iddiasıyla darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında adli süreç işlemeye başladı. Sosyal medyaya yansıyan dayak görüntüleri ve ağır iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazgan hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve iddialar nedeniyle "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP'li Yazgan, Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla dövüldü. Evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilen olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu öğrenildi. Üç kişi gözaltına alınırken, Yazgan hakkında cinsel taciz iddiasıyla tahkikat başlatıldı.

Olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında Edirne'de meydana geldi. Apartman sakinlerinin kavga ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darbedildiğini, cep telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntülerinin çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Yapılan aramada Yazgan'a ait cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına da soruşturma kapsamında el konuldu.

Şüphelilerin ifadelerinde, olay öncesinde doğum günü kutlaması nedeniyle bir araya geldiklerini, daha sonra T.A.'nın evinde sohbet ettiklerini ve balkonda alkol aldıklarını anlattıkları belirtildi.

Şüpheliler, bu sırada Ahmet Baran Yazgan'ın, ortamda bulunan T.A.'ya yönelik cinsel içerikli ifadeler kullandığını ve kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini iddia etti. Ayrıca Yazgan'ın diğer kişilerin evi terk etmesini istediğini öne sürdüler.

Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü belirten şüpheliler, yaşananların T.A. tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini ifade etti.

DARP GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMA DOSYASINDA

Olay sırasında çekilen görüntülerin T.A. tarafından görevlilere gösterildiği ve görüntülerin soruşturma dosyasına alındığı öğrenildi.

Görüntülerde Ahmet Baran Yazgan'ın darbedildiği anların yer aldığı belirtildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi.

Yazgan'ın Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini beyan ettiği, bu nedenle ifadesinin burada alınamadığı belirtildi. Milletvekilinin gün içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek ifadesinin alınmasının planlandığı kaydedildi.

CİNSEL TACİZ İDDİASINA AYRI SORUŞTURMA

Olayın ardından şüphelilerin ifadelerinde dile getirdiği iddialar üzerine Ahmet Baran Yazgan hakkında da ayrı bir tahkikat başlatıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, Yazgan hakkındaki “cinsel taciz” ve “sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” iddialarını ayrıca soruşturacağı ve milletvekilinin dokunulmazlığı kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenildi.

TANIK İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında olay gecesine ilişkin bir tanığın ifadesi de dosyaya girdi.

13 Ağustos 2026 tarihli ifade tutanağına göre tanık, 12 Ağustos gecesi Tuğba A'nın doğum günü nedeniyle Değirmen Bahçe isimli restoranda bir araya geldiklerini anlattı. Tanık, A'nın yanında Begüm Ş. ve kızının bulunduğunu, burada yemek yiyerek doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi.

Tanık, gece yarısı mekandan ayrıldıkları sırada Ahmet Baran Yazgan'ın grubun yanına geldiğini, daha önce Yazgan'ı tanımadığını ve milletvekili olduğunu bilmediğini belirtti. Yazgan'ın kendisini tanıttığını, grupla tokalaştığını ve Tuğba A'nın doğum gününü kutladığını ifade eden tanık, daha sonra grubun A'nın evine geçtiğini aktardı.

Tanık, balkonda oturdukları sırada Yazgan'ın da doğum gününü kutlamak amacıyla geleceğinin söylendiğini, yaklaşık 10-15 dakika sonra Yazgan'ın eve geldiğini anlattı.

İfade tutanağında, tanığa olay gecesinde yaşananlara ilişkin ayrıntılı sorular yöneltildiği ve ifadenin müdafi eşliğinde alındığı belirtildi.

YAZGAN HAKKINDA 6 AYRI SUÇLAMA İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren ifade tutanağında, müşteki Nuh Deliözü'nün avukatı tarafından Yazgan hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildiği ve şikayetçi olunduğu görüldü.

Tutanakta, müvekkili Begüm Ş. ve Tuğba A'ya yönelik olduğu öne sürülen yaralama, hakaret ve cinsel taciz eylemlerini engellemek amacıyla meşru müdafaa kapsamında hareket edildiği savunuldu.

Bunun yanı sıra Yazgan'ın olay sırasında cam bardağı silah olarak kullanarak Nuh Deliözü'nü kasten yaraladığı da iddia edildi.

Avukat tarafından sunulan tutanakta Yazgan hakkında; konut dokunulmazlığının ihlali, cinsel taciz, cinsel saldırıya teşebbüs, silah kullanmak suretiyle kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından şikayetçi olunduğu ve davaya katılma talebinde bulunulduğu belirtildi.

Tutanakta ayrıca Yazgan'a ait cep telefonunun polis ekipleri tarafından buzdolabının altında bulunduğu bilgisine yer verildi.

YAZGAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan sosyal medyada yayılan olay görüntüleri ve ortaya atılan iddiaların ardından CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında “cinsel taciz” ve “sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yaralama olayına ilişkin soruşturma ise şüpheli ve tanık ifadeleri, dijital materyaller ile olay anına ilişkin görüntüler üzerinden sürdürülüyor.

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Son Dakika Güncel Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    İzmir marşı gelsin 12 1 Yanıtla
  • İsmail Bektaş İsmail Bektaş:
    izmirin dağlarında çiçekler açar 8 0 Yanıtla
  • Murat Zor Murat Zor:
    kesin hükümetin işidir ;) 3 4 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Dokunmuşlar dokunulmaza İNCİNMİŞ . 7 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    aklima sey Geldi kucugun rizasi var 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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