Zeytinburnu'nda Restoranda Silahlı Saldırı

Zeytinburnu'nda müşteri gibi girdiği restoranda kurşun yağdırarak 2 kişiyi yaralayan ve ardından kaçan silahlı saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Çeşitli suçlardan 55 kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelinin, kucağında bebek olan bir kadının da bulunduğu restorandaki dehşet saçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MÜŞTERİ GİBİ GELDİ, DEHŞET SAÇTI

Olay, saat 11.00 sıralarında Kennedy Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Müşteri kılığında mekana giren 26 yaşındaki Mehmet A., bir süre içeride vakit geçirdikten sonra belindeki silahı çıkararak rastgele ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi B.T. (48) ile müşteri K.Ç. (56) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

55 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Mehmet A., olayda kullandığı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ile kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelinin farklı suçlardan 55 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

BEBEKLİ KADININ PANK ANLARI KAMERADA

Saldırı anı ise restoranın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; Mehmet A.'nın silahını çıkarıp ateş ettiği anlarda, kucağında bebeği bulunan bir kadın ve diğer müşterilerin büyük bir panikle sağa sola kaçıştığı görüldü. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.