Messi\'den 4 gollü şov

MLS'in 22. haftasında Inter Miami, Nu Stadı'nda Montreal'i ağırladı. Performansıyla geceye damga vuran Messi, 40, 52, 83 ve 90+6. dakikalarda olmak üzere attığı 4 golle takımının galibiyetinde öne çıktı.

18 GOLE ULAŞTI

Bu sezon 18 gole ulaşan 39 yaşındaki Messi, gol krallığı yarışında Dallas'ın forveti Petar Musa'yı (16) geçerek zirveye yerleşti.

Ev sahibi takımın diğer gollerini 20. dakikada Casemiro, 80. dakikada Luis Suarez ve 89. dakikada Alexander Shaw kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 37. dakikada Fabian Herbers'ten geldi.

Doğu Konferansı'nda puanını 42 yapan Inter Miami, lider Nashville'in 10 puan gerisinde ikincilikte yer aldı. Montreal ise 21 puanla 14. sırada kaldı.