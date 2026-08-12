Prag'da Tuvalet Sabunu Yüzünden Kavga - Son Dakika
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Prag'da Tuvalet Sabunu Yüzünden Kavga

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Prag'da bir adam boş sabunluk nedeniyle aynayı kırdı, güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

Çekya'nın başkenti Prag'da alışveriş merkezinin, erkekler tuvaletini kullandıktan sona sabunluğun boş olduğunu fark edince sinirlerine hakim olamayan adam aynayı yumruklayarak kırdı.

Çekya'nın başkenti Prag'ın Smichov bölgesindeki bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Prag'ta 21 Temmuz'da yaşanan olayda kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, erkekler tuvaletini kullandıktan sona sabunluğun boş olduğunu fark edince sinirlerine hakim olamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın alışveriş merkezi personeline haber vermek yerine sinirlenip aynayı yumruklayarak kırdığı anlaşılıyor. Güvenlik kamerasını fark eden adam, sakince diğer sabunluktan sabun alarak ellerini yıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan polis, bölge halkına adamın kimliğini belirlemeye yardımcı olmalarını istedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, 3. Sayfa, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Prag'da Tuvalet Sabunu Yüzünden Kavga - Son Dakika

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