Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüştü. Görüşmenin ardından heyetten yapılan açıklamada, görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamanın önemi ve bundan sonra yapılacakların karşılıklı olarak değerlendirildiği belirtilerek, "Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul etti.

ÇERÇEVE YASANIN KABULÜNÜN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME: 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM’de 467 oyla kabul edilmesinin ardından düzenlenen ve 1 saat 40 dakika süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti <a class='keyword-sd' href='/imrali-heyeti/' title='İmralı Heyeti'>İmralı Heyeti</a>: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi

İMRALI HEYETİ’NDEN AÇIKLAMA: SÜREÇTE GELİNEN AŞAMANIN ÖNEMİ VE BUNDAN SONRA YAPILACAKLAR KARŞILIKLI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmenin ardından DEM Parti İmralı Heyeti tarafından bir açıklama yayımlandı. Görüşmenin "verimli" geçtiği belirtilen açıklamada, "Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi" denildi.

Buldan ve Sancar'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık 1,5 saat süren verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki gelişmelere dair istişarelerde bulunduk. Kamuoyunda 'Çerçeve Yasa' olarak da bilinen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 gibi çok yüksek bir oyla TBMM’de kabul edilmiş olmasının memnuniyet verici olduğunun vurgulandığı görüşmede, süreçte gelinen aşamanın önemi ve bundan sonra yapılacaklar karşılıklı olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi

"HER BİR İNSANIN YARARINA BARIŞ VE DEMOKRASİ YOLUNDA İLERLEMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEKTİR"

Bu yasayla birlikte demokrasinin ve siyaset alanının güçleneceği bir dönemin kapılarının aralanmasının tüm yurttaşlarımız ve ülkemiz açısından hayati önemde olduğu vurgulandı. Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Bundan sonra da sürecin ülkemizdeki her bir insanın yararına barış ve demokrasi yolunda ilerlemesi için çalışmalarımız devam edecektir. Bugüne kadar destekleri, önerileri, uyarıları ve eleştirileriyle bize güç katan bütün siyasi partilere ve toplum kesimlerine şükranlarımızı sunarız." 

Recep Tayyip Erdoğan, Mithat Sancar, Pervin Buldan, İmralı Heyeti, DEM Parti, Türkiye, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi - Son Dakika

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