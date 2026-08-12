İSKİ'ye 8 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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İSKİ'ye 8 milyon TL ceza kesildi

İSKİ\'ye 8 milyon TL ceza kesildi
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İSKİ, Ambarlı tesisinden Marmara Denizi'ne izinsiz deşarj nedeniyle 8,4 milyon TL ceza aldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı deşarj edildiği yönündeki haber ve görüntüler üzerine yaptıkları denetimde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ), 8 milyon 391 bin TL ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; basına yansıyan, İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı deşarj edildiği yönündeki haberler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri Haramidere'deki söz konusu arıtma tesisinde ve Marmara Denizi'nin Ambarlı kıyılarında inceleme başlattı. Yapılan teknik tespitlerde, tesise ait 4 adet deşarj noktası belirlendi. Bu noktalardan ikisinin Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabinine bağlı olduğu ve düzenli ölçüm alındığı görüldü. Diğer iki noktadan birinin taşkın hattı, diğerinin ise baypas hattı olduğu tespit edildi.

BAKANLIK İZLEME SİSTEMİNE BAĞLI OLMAYAN 2 HAT BELİRLENDİ

Basına ve sanal medyaya yansıyan görüntülerdeki kirliliğin kaynağının baypas hattından kaynaklanabileceği değerlendirildi. İncelemede taşkın ve baypas hatlarında herhangi bir debimetre (akış ölçer) bulunmadığı ve SAİS kabinine bağlantılarının yapılmadığı belirlendi. Baypas hattından alınan atık su numuneleri incelemeleri sonucu atık suların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan doğrudan alıcı ortama deşarj edildiği tespit edildi. Çevre Kanunu uyarınca, 8 milyon 391 bin 988 TL idari ceza uygulandı.

Kurulu kapasitesi günlük 400 bin metreküp olan tesisin tam kapasite çalıştığı, baypas hattından tahmini günlük 100 bin metreküp civarında atık su deşarj edildiği öngörülüyor. Ambarlı kıyılarında yapılan incelemede de baypas hattından dökülen atık suyun getirdiği katı maddelerin yoğun kirliliğe neden olduğu görüldü.

DAHA ÖNCE 2 KEZ CEZA UYGULANDI

Söz konusu baypas hattından yapılan atık su deşarjları nedeniyle, İSKİ'ye 26 Mayıs 2025'te 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin TL ve daha sonrasında işletmenin atık su deşarjına devam etmesi sebebiyle 16 Ocak 2026'da 2 katı yaptırımla 6 milyon 687 TL ceza uygulanmıştı. Problemin, atık su arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSKİ'ye 8 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

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