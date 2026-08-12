4 ilde denize girmek yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

4 ilde denize girmek yasaklandı

4 ilde denize girmek yasaklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji'nin olumsuz hava ve deniz koşullarına ilişkin uyarılarının ardından İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da bazı ilçe ve sahillerde denize girmek yasaklandı. İstanbul'da 4 ilçede uygulanan yasak 13-14 Ağustos'u kapsarken, Zonguldak'ta 4 gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga uyarılarının ardından, olumsuz koşullar nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe yasak kararları geldi. İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da can güvenliği gerekçesiyle bazı ilçe ya da sahillerde veya kent genelinde belirli günlerde denize girilmesine izin verilmeyecek.

İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE DENİZE GİRİLEMEYECEK

İstanbul'da yüksek dalga boyu nedeniyle Beykoz, Şile ve Arnavutköy'deki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda denize girişler geçici olarak durduruldu.

Şile Kaymakamlığı, sahil, koy ve plajlarda 13-14 Ağustos tarihlerinde denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Arnavutköy'de yasak 13, 14, 15 ve 16 Ağustos günlerini kapsarken, Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 13-14 Ağustos tarihlerinde denize giriş yapılamayacak.

Sarıyer'de ise Kısırkaya Halk Plajı, 13-14 Ağustos'ta hem denize hem de plaj girişine kapatıldı.

4 ilde denize girmek yasaklandı

KANDIRA’DA TÜM SAHİLLER KAPATILDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13 Ağustos'ta ilçedeki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymaları konusunda uyarıda bulundu.

ZONGULDAK'TA 4 GÜNLÜK YASAK

Zonguldak'ta ise olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kent genelinde 13-16 Ağustos tarihleri arasında denize girişler yasaklandı.

Valilik, kararın vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla alındığını belirterek vatandaşlardan yasağa uyulmasını istedi.

4 ilde denize girmek yasaklandı

BARTIN'DA DA YASAK KARARI

Bartın'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos Perşembe günü il genelinde denize girmek yasaklandı.

Valilik, vatandaşların can güvenliği için alınan karara uymalarının önem taşıdığını bildirdi.

Hava Durumu, Arnavutköy, Zonguldak, İstanbul, Ağustos, Sarıyer, Kandıra, Kocaeli, Beykoz, Bartın, Güncel, Yaşam, Şile, Son Dakika

Son Dakika İstanbul 4 ilde denize girmek yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Lübnan idam cezasını kaldırdı Lübnan idam cezasını kaldırdı
Çorum’da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir’de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti İzmir'de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti
Emeklinin zam dosyasında önemli gelişme Ödeme 1 milyon lirayı bulabilir Emeklinin zam dosyasında önemli gelişme! Ödeme 1 milyon lirayı bulabilir
Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı Mesleği şaşkına çevirdi Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi
Çerçeve yasa için kritik süreç İlk adım Öcalan’dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

00:15
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
23:58
Ne maç oldu ama İşte UEFA Süper Kupa’nın sahibi
Ne maç oldu ama! İşte UEFA Süper Kupa'nın sahibi
23:52
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı O anlar kamerada
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı! O anlar kamerada
22:15
Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok Canını zor kurtardı
Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı
21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
20:09
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
19:53
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi Adli işlem başlatıldı
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 03:22:45. #7.13#
SON DAKİKA: 4 ilde denize girmek yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.