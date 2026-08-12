4 ilde denize girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga uyarılarının ardından, olumsuz koşullar nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan peş peşe yasak kararları geldi. İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da can güvenliği gerekçesiyle bazı ilçe ya da sahillerde veya kent genelinde belirli günlerde denize girilmesine izin verilmeyecek.

İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE DENİZE GİRİLEMEYECEK

İstanbul'da yüksek dalga boyu nedeniyle Beykoz, Şile ve Arnavutköy'deki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda denize girişler geçici olarak durduruldu.

Şile Kaymakamlığı, sahil, koy ve plajlarda 13-14 Ağustos tarihlerinde denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Arnavutköy'de yasak 13, 14, 15 ve 16 Ağustos günlerini kapsarken, Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 13-14 Ağustos tarihlerinde denize giriş yapılamayacak.

Sarıyer'de ise Kısırkaya Halk Plajı, 13-14 Ağustos'ta hem denize hem de plaj girişine kapatıldı.

KANDIRA’DA TÜM SAHİLLER KAPATILDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13 Ağustos'ta ilçedeki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymaları konusunda uyarıda bulundu.

ZONGULDAK'TA 4 GÜNLÜK YASAK

Zonguldak'ta ise olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kent genelinde 13-16 Ağustos tarihleri arasında denize girişler yasaklandı.

Valilik, kararın vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla alındığını belirterek vatandaşlardan yasağa uyulmasını istedi.

BARTIN'DA DA YASAK KARARI

Bartın'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos Perşembe günü il genelinde denize girmek yasaklandı.

Valilik, vatandaşların can güvenliği için alınan karara uymalarının önem taşıdığını bildirdi.