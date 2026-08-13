Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi konuk ediyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, rakibini eleyerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Mücadele golsüz eşitlik var.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.
CANLI ANLATIM
5'Salih Özcan ve Orkun Kökçü’nün etkili presiyle Beşiktaş, topları ön alanda kazanıyor. Siyah-beyazlılar rakibe rahat çıkış şansı tanımıyor.
3'Murillo’nun taca çıkacağını düşünerek bıraktığı top Darida’da kaldı. Rakibin geliştirdiği atakta Darida’nın şutu yan ağlarda kaldı.
1'Maç başladı! Başarılar Beşiktaş...
Son Dakika › Spor › Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?