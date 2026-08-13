Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek - Son Dakika
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Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek

Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi konuk ediyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, rakibini eleyerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Mücadele golsüz eşitlik var.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER 

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.

CANLI ANLATIM

5'Salih Özcan ve Orkun Kökçü’nün etkili presiyle Beşiktaş, topları ön alanda kazanıyor. Siyah-beyazlılar rakibe rahat çıkış şansı tanımıyor.

3'Murillo’nun taca çıkacağını düşünerek bıraktığı top Darida’da kaldı. Rakibin geliştirdiği atakta Darida’nın şutu yan ağlarda kaldı.

1'Maç başladı! Başarılar Beşiktaş...

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek - Son Dakika

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