Sezonun iddialı dizisinden final kararı: Aşk ve Taht 5. bölümde veda ediyor

ATV ekranlarında yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilerek yayın hayatına başlayan “Aşk ve Taht” için beklenmedik bir final kararı alındı. Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat karakterine hayat verdiği dönem dizisinin 5. bölümde ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi. Kararı gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Bozdağ Film imzalı dizinin ilk 5 bölümünün çekimleri daha önce tamamlanmıştı. Son bölümün reyting sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla çekimlere 3 gün ara verilmişti.

Ancak 23 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan 3. bölümün reytingleri beklenen seviyeye ulaşmayınca dizinin devam etmemesine karar verildi. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre “Aşk ve Taht”, 5. bölümüyle final yapacak.

AKIN AKINÖZÜ ALAADDİN KEYKUBAT’I CANLANDIRIYORDU

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın hayatından hareketle hazırlanan dizide Akın Akınözü başrolü üstlenirken, Merjem Siljak ve Simay Barlas da kadroda yer alıyordu. Yapım, aşk, iktidar ve taht mücadelesini dönem atmosferi içerisinde izleyiciye aktarıyordu.

5. BÖLÜMDE EKRANA VEDA EDECEK

İlk bölümü 9 Eylül’de yayınlanan “Aşk ve Taht”, 23 Eylül’de 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV’nin yayın akışında 4. bölümün 30 Eylül’de ekrana gelmesi planlanıyor. Dizinin 5. bölümle birlikte ekran yolculuğunu tamamlaması bekleniyor.