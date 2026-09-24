Sezonun iddialı dizisinden final kararı: Aşk ve Taht 5. bölümde veda ediyor

Sezonun iddialı dizisinden final kararı: Aşk ve Taht 5. bölümde veda ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATV’nin yeni sezon için büyük beklentiyle ekrana getirdiği “Aşk ve Taht” dizisinden izleyicileri şaşırtan bir haber geldi. Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat’ı canlandırdığı yapım, reytinglerde beklenen ilgiyi göremeyince kısa sürede final kararıyla gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre dizi, 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.
ATV ekranlarında yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilerek yayın hayatına başlayan “Aşk ve Taht” için beklenmedik bir final kararı alındı. Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat karakterine hayat verdiği dönem dizisinin 5. bölümde ekran macerasını noktalayacağı öğrenildi. Kararı gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.
REYTİNG SONUÇLARI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI
Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Bozdağ Film imzalı dizinin ilk 5 bölümünün çekimleri daha önce tamamlanmıştı. Son bölümün reyting sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla çekimlere 3 gün ara verilmişti.
Ancak 23 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan 3. bölümün reytingleri beklenen seviyeye ulaşmayınca dizinin devam etmemesine karar verildi. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre “Aşk ve Taht”, 5. bölümüyle final yapacak.
AKIN AKINÖZÜ ALAADDİN KEYKUBAT’I CANLANDIRIYORDU
Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın hayatından hareketle hazırlanan dizide Akın Akınözü başrolü üstlenirken, Merjem Siljak ve Simay Barlas da kadroda yer alıyordu. Yapım, aşk, iktidar ve taht mücadelesini dönem atmosferi içerisinde izleyiciye aktarıyordu.
5. BÖLÜMDE EKRANA VEDA EDECEK
İlk bölümü 9 Eylül’de yayınlanan “Aşk ve Taht”, 23 Eylül’de 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV’nin yayın akışında 4. bölümün 30 Eylül’de ekrana gelmesi planlanıyor. Dizinin 5. bölümle birlikte ekran yolculuğunu tamamlaması bekleniyor.
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