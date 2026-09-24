Adalar tartışması büyüyor! Müslim Sarı, Özgür Özel'e belge gösterdi: 39 başkan için özeleştiri istedi - Son Dakika
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Adalar tartışması büyüyor! Müslim Sarı, Özgür Özel'e belge gösterdi: 39 başkan için özeleştiri istedi

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Adalar tartışması büyüyor! Müslim Sarı, Özgür Özel\'e belge gösterdi: 39 başkan için özeleştiri istedi
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Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminde iş birliği yapılmadığını söyleyen Yeni Parti lideri Özgür Özel'e CHP'den belgeli karşılık geldi. MYK toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, üye kayıt formu ile seçim kuruluna yazılan yazıyı gösterdi ve kararları Yaşar Tüzün'le ortak aldıklarını anlattı. Sarı, Özel döneminde belirlenen 39 belediye başkanının AKP'ye geçtiğini hatırlatarak özeleştiri çağrısı yaptı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Adalar Belediyesi başkan vekilliği seçimi sürecindeki tartışmalarına ilişkin, "Özgür Özel ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok" dedi.

FON SKANDALINDA PAYI OLAN KURUMLAR TEŞHİR EDİLECEK

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, yatırım fonlarına ilişkin, "Bizim bugün üzerinde durduğumuz önemli konu hiç kuşku yok ki fon skandalıydı. Konunun uzmanlarından oluşan arkadaşlarımız bugün MYK'mıza bir sunum yaptılar. Konu bir yönüyle teknik. Ama çok boyutlu bir konu. Konunun içine girdikçe, tartıştıkça başka başka alanları da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu mesele aslında bir yatırım formülleri kitle krizi olmaktan çıkıp hızla bir yolsuzluğa doğru dönüşüyor. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili bizim tespit ettiğimiz, buranın içinde yer alan ve bu yolsuzluk adına yolsuzluk diyeceğimiz ya da skandal diyeceğimiz bu sürecin içinde payı olan, ihmali olan, görmezden gelen bütün kurumları teşhir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ORTADA BİR VESAYET VAR DEMEKTİR'

Parti Sözcüsü Sarı, Adalar Belediyesi'ndeki seçim sürecinde yaşanan tartışmalara ve Özgür Özel'in açıklamalarına değinerek, "Bu süreci Yeni Parti'deki mevkidaşım Yaşar Tüzün'le sürekli iletişimde olarak, kararları ortak alarak, birlikte hareket ederek organize ettik. Özgür Özel diyor ki; 'Ne iş birliği kardeşim? Bundan sonrasının söylediği sözün gerçekle temas eden bir tarafı yok. Bizim bundan sonra seçilmemişle, atanmışla, 'saray aparatıyla' yapılacak bir iş birliğimiz yok. Böyle bir iş birliğimiz de olmadı.' Sayın Genel Başkan'ın kamuoyunun karşısına çıkıp gerçekleri çarpıtıp yalan söylediğine inanmak istemiyorum. Ama ortadaki gerçeklerin de böyle olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İki tane belge: Bunlardan biri CHP üye kayıt formu belgesi. Bu belge, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip giden belediye meclis üyesinin seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy kullansın diye o gün üye yaptığımız belediye meclis üyesinin üye kayıt formu. Bunu kim istedi, kiminle konuştuk bunu? Yaşar Tüzün'le. Bir başka belge Adalar İlçe Seçim Kurulu'na yazdığımız yazı. Dedik ki: '1'inci ve 2'nci sıradaki adayımız parti üyesi değil. 3'üncü sıradaki adayımız nasıl oy kullanacak?' Seçim kurulu bizden yazı istiyor. Biz partinin bütün yapılarını seferber edip bu yazıyı götürüp seçim kuruluna verdik. Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ki, ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum, ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. O zaman da ortada bir vesayet var demektir" diye konuştu.

'39 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇTİ, ÖZELEŞTİRİ YAPMAYACAK MISINIZ?'

Seçim sonrası partiden ayrılan belediye başkanlarına ilişkin eleştirilerini sürdüren Sarı, "Sayın Özgür Özel açıklamasında 'Düşünsenize, o belediye başkanlarının tamamı bizim yönetimimiz sırasında belirlenmiş' diyor. O zaman ben buradan soruyorum: ya bu belirlediğiniz 39 tane belediye başkanı AKP'ye geçti. Buna ne diyeceksin? Bunlara bir özeleştiri yapmayacak mısınız? 'Bunların hepsini tek tek ben belirledim' diyorsun, 39 tanesinin AKP'ye geçmesi yetmiyor mu? Utanmıyor musunuz, hiçbir özeleştiri yapmayacak mısınız, yok mu sayacaksınız?" dedi.

Kaynak: DHA
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