Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika
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Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi

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Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıya yönelik Ankara merkezli soruşturmada gözaltı sayısı 37'ye yükseldi. Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 49 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 37'ye yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 9 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi

Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapının lideri olarak tanınan Alihan Kuriş'in de adının geçtiği soruşturmada, şüpheliler hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. Kuriş'in Süleymanlı/Süleymancı cemaatinin liderliğini 2016'dan bu yana yürüttüğü çeşitli kaynaklarda yer alıyor.

GÖZALTI SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

Başsavcılığın ilk açıklamasında, 49 şüpheliden 33'ünün yakalanarak gözaltına alındığı, 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği ve 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son gelişmeyle birlikte operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının 37'ye yükseldiği öğrenildi.

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi

SORUŞTURMA MALİ SUÇLARA ODAKLANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarını işleyip işlemediği araştırılıyor.

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi

Öte yandan soruşturmanın, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak anılan dini yapılanmanın tamamına yönelik bir soruşturma şeklinde değil, Başsavcılığın açıklamasında tanımlanan çıkar amaçlı suç örgütü iddiaları kapsamında yürütüldüğünün altı çizildi.

Soruşturmayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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Son Dakika alihan kuriş Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tunahan Top Tunahan Top:
    Şu güzel yüzlü nurlu zaat ne suç işleyebilirki Allah kendilerindrn razı olsun tek suçları bu memleketin evladlarını yetiştirmek için gayret etmek daha ötesi varmı 6 9 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Ne anlatıyorsunuz siz ya kafayı mı yediniz? 2 1
  • yörük Beyi yörük Beyi:
    Mersine'de devlet babanın el atması gerek bunlardan dolu mersin 3 3 Yanıtla
  • yörük Beyi yörük Beyi:
    Mersin bunlardan dolu bir an önce buraya da devlet baba el atmali 3 3 Yanıtla
  • x4j26hyhqg x4j26hyhqg:
    devlet kurumlarında yok mu bunlardan 2 3 Yanıtla
  • İSA KARATAŞ İSA KARATAŞ:
    Bunlarda ne istediyse verdiklerinizden mi 1 3 Yanıtla
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