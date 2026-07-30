Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden resmen çekildiler - Son Dakika
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Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden resmen çekildiler

Henüz birkaç yıl önce Avrupa\'daydılar! Ligden resmen çekildiler
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Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatyaspor arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Yeni Malatyaspor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda ortak karar alındı.

Malatya futbolunda yeni sezon öncesi önemli bir karar alındı. 

YENİ MALATYASPOR LİGDEN ÇEKİLDİ

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatyaspor yönetimleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Yeni Malatyaspor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda görüş birliğine varıldığı açıklandı.

KARAR İKİ KULÜP ARASINDA ORTAK ALINDI

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kararın şehrin mevcut şartları ve Malatya futbolunun ortak menfaatleri göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi. Açıklamada, bu adımın Malatya futbolunun yeniden güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, mevcut kaynakların daha verimli kullanılması ve şehrin profesyonel liglerde en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla atıldığı ifade edildi.

OYUNCULAR GEÇİŞ YAPABİLECEK

Öte yandan, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi devam eden futbolcular arasından kariyerini Malatya Yeşilyurt Spor'da sürdürmek isteyen isimlerin, kulübün sportif planlaması ve kadro ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirileceği bildirildi. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, süreç boyunca uzlaşmacı yaklaşım sergileyen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Aksoğan ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, alınan kararın Malatya ve Malatya futbolu için hayırlı olmasını temenni etti.

Malatya Yeşilyurt, Yeni Malatyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden resmen çekildiler - Son Dakika

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