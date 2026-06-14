Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti - Son Dakika
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Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti

Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu\'ya telefonda küfür etti
14.06.2026 20:19
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile mutabakat zaptının imzalanmasının planlandığı gün Lübnan’ın başkenti Beyrut'u bombalayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde küfür ettiğini itiraf etti. Netanyahu’ya "Sen ne yaptığını sanıyorsun a.... k......?" dediğini aktaran Trump, "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına telefonda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü bildirdi.

NETANYAHU'YA AĞIR SÖZLER: HİÇBİR MUHAKEME YETENEĞİ YOK

Kanal muhabirinin aktardığına göre, Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.

YÜZÜNE KÜFÜR DE ETTİ

Netanyahu ile görüşmesinde ona "Sen ne yaptığını sanıyorsun a.... k......?" dediğini de belirten Trump, ondan Hizbullah'a yönelik başka saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.

Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti

“ANLAŞMA 2-3 SAAT İÇİNDE İMZALANACAK”

Öte yandan Trump, İran ile bugün imzalanması planalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Sanırım imza töreni bugün, önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşecek." ifadelerine yer verdi. Trump, İran ile anlaşmanın 2-3 saat içinde elektronik olarak, gelecek hafta Avrupa'da bir yerde de yüz yüze imzalanacağına inandığını bildirdi.

NE OLDU?

İsrail, ABD ile İran arasında savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya imza atılmasının konuşulduğu günlerde yeniden Lübnan'a saldırıda bulundu.  İsrail ordusu, ateşkese rağmen ön uyarı yapmadan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı. Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'nin Gubayri Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef alan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çevredeki binalarda maddi hasar oluştu.

Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti

TRUMP'TAN İSRAİL'E TEPKİ: HİÇ GERÇEKLEŞMEMELİYDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'in söz konusu saldırısının ardından yaptığı ilk açıklamada Tel Aviv yönetimine tepki gösterdi. Bölgede kalıcı bir barış fırsatının doğduğunu öne süren Trump, tüm tarafların gerilimi artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

"Bu sabah Beyrut’a düzenlenen saldırı, özellikle İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaştığımız bu özel günde hiç gerçekleşmemeliydi." diyen Trump, saldırının bu önemli süreci aksatmaması gerektiğini söyledi. Trump, "Lübnan da dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar geri adım atmalıdır. Lübnan'ın hiçbir yerinde İsrail tarafından daha fazla saldırı olmamalı, ancak Hizbullah da dahil olmak üzere diğer taraflar tarafından da İsrail'e karşı daha fazla saldırı olmamalıdır. Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim." açıklamasında bulundu.

İRAN: İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRERSE MÜZAKERELER DURABİLİR

İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik saldırısı, ABD'nin ya taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da bunu yapma kabiliyetinden yoksun olduğunu gösteriyor." açıklamasıyla ABD'ye tepki gösterdi. "Kötü polis iyi polis" oyununun eskide kaldığını belirten Kalibaf, "Eğer taahhütlerinizi yerine getirme iradeniz ve kapasiteniz yoksa, (müzakere) sürecinin devamından söz etmek mümkün değil." sözleriyle müzakere sürecinin durabileceği uyarısında bulundu.

Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti

"SERT YANIT VERECEĞİZ"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırıya "sert" yanıt vereceklerini belirtti. Saldırının "ABD’nin güvenilirlikten yoksun ve zayıf olduğunu kanıtladığını" ifade eden Azizi, söz konusu saldırıya "sert bir yanıt verecekleri" tehdidinde bulundu.

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Son Dakika Trump Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti - Son Dakika

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